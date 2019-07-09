Предприятия компании «Узавтосаноат» увеличат налоговые отчисления в бюджет на 443 млн долларов за счет отмены льготы по налогу на добавленную стоимость, сообщил «Газете.uz» председатель правления «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков.

В структуре «Узавтосаноат» сегодня ведут деятельность 73 предприятия. Выручка в 2018 году составила 26,8 трлн сумов (3,1 млрд долларов), в текущем году этот показатель планируется увеличить до 30,9 трлн сумов (3,6 млрд долларов).

Выпуск легковых автомобилей в этом году планируется увеличить с 220,6 тысячи в прошлом году до 250 тысяч, грузовых — с 4237 до 5016, автобусов — с 949 до 1674. Ожидается, что импорт вырастет с 1,8 млрд до 2,1 млрд долларов, а экспорт — с 58,7 до 151,1 млн долларов.

За первые шесть месяцев года объем производства в автомобильной промышленности вырос на 154% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 120 тысяч автомобилей. Получена чистая прибыль на сумму 1,94 трлн сумов (226,1 млн долларов), в виде налогов уплачено 1,08 трлн сумов (125,9 млн долларов).

Шавкат Умурзаков отметил, что объем отчисляемых налогов после отмены льгот по НДС вырастет до 650−700 млн долларов.

«Сейчас комплектующие ввозятся не за счет денег клиентов. Раньше почему долго ждали поставку автомобилей? Потому что брали деньги клиентов, заказывали запчасти, месяц собирали и потом они получали машины. За счет улучшения финансового состояния мы пустили прибыль в оборот и сократили сроки поставки», — сообщил он.

По его словам, несмотря на повышение курса доллара к суму с 7800 до 8550 сумов и отмену всех льгот (с 1 января, кроме НДС), цены находятся на прежнем уровне. Этого удалось добиться за счет снижения себестоимости производства на 1,7 трлн сумов с начала 2018 года.

«Мы не повысили цены, хотя курс ослаб на 10%. Стоимость автомобилей должна была вырасти минимум на 5%, но мы смогли сдержать рост», — подчеркнул Шавкат Умурзаков.