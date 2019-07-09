Ташкентский металлургический завод (ТМЗ) и консалтинговая компания HRC подписали соглашение. В рамках документа компания HRC будет привлечена для поиска и подбора локальных и иностранных кандидатов в целях обеспечения ТМЗ необходимыми специалистами на административные и на производственные позиции.

Соглашение предусматривает активную совместную работу двух сторон по привлечению квалифицированных кадров на более чем 600 позиций. На первом этапе на одном из наиболее современных производств Узбекистана будет создано порядка 500 рабочих мест.

После выхода завода на полную мощность в течение двух лет на производстве будет работать до тысячи сотрудников. Также, учитывая, что на заводе будет установлено современное оборудование итальянской компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., предусмотрена отправка сотрудников на обучение в ведущих металлургических предприятиях России и Италии.





ТМЗ ставит перед собой цель достигнуть статуса привлекательного работодателя. Поэтому, помимо предоставления возможности обучения, на производстве будут внедрены современные стандарты безопасности труда и экологичности, а также предоставлено транспортное обеспечение и качественное льготное питание. В дальнейшем предусмотрена разработка ряда дополнительных льгот и возможностей для сотрудников, направленных на развитие и мотивацию квалифицированных кадров.

Кандидаты, рассматриваемые на открытые позиции, пройдут несколько этапов отбора в целях обеспечения предприятия наиболее квалифицированными специалистами на рынке.

Ташкентский металлургический завод станет одним из наиболее современных предприятий в Узбекистане благодаря использованию передовых технологий и подходов к организации работы. Он расположен в Зангиатинском районе Ташкентской области и занимает территорию порядка 50 га.

Предприятием будут выпускаться металлические листы для производства кузовов автомобилей, бытовой техники, металлочерепицы, профнастила и другой продукции. Проектная производительность завода — 500 тысяч тонн холоднокатаного металла в год, что предусматривает наибольшее покрытие потребности республики.

Отправить свое резюме с пометкой «ТМЗ» можно на электронную почту info@hrc.uz.





Консалтинговая компания HRC работает в сфере подбора персонала и других HR-услуг с 2006 года и является одной из первых профессиональных кадровых компаний Узбекистана. Все это время HRC успешно сохраняет ведущую позицию на рынке, предоставляя кадровые решения иностранным и крупным местным компаниям, устанавливая долгосрочные партнерские отношения с каждым клиентом.

HRC входит в группу компаний HR Union, объединяющую также такие проекты, как деловая социальная сеть MyJob.uz, ежегодная ярмарка вакансий JobFair и event-агентство Seventeam.

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