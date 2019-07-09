Компания «Узжелдорпасс» сообщила об ограничении скорости на отдельных железнодорожных участках в связи с высокой температурой воздуха.

Направления, на которых ограничена скорость:

Ташкент — Андижан;

Ташкент — Ургенч — Хива;

Ташкент — Кунград;

Ташкент — Термез;

Ташкент — Бухара;

В поездах на этих направлениях организована бесплатная раздача воды пассажирам, говорится в сообщении.

Ранее Узгидромет сообщил об установлении сильной жары в течение ближайших полутора недель. Температура воздуха поднимается до +42 градусов Цельсия, а по южным и пустынным районам — до +44.