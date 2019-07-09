Знойное лето — наиболее подходящее время для дегустации новых видов и марок мороженого.

Натуральная молочная продукция российского производства «Коровка из Кореновки» давно заслужила доверие и любовь покупателей благодаря своему полезному составу и необыкновенному вкусу. Теперь это холодное лакомство можно найти и в магазинах Узбекистана.

«Коровка из Кореновки» предлагает широкий ассортимент полезного мороженого в вафельных рожках, брикетах и стаканчиках. Покупатели могут побаловать себя шоколадно-сливочным пломбиром на палочке или вкуснейшим рожком с ягодным джемом. Производитель предоставляет около 10 разных комбинаций и вкусов.





Фабрика производителя находится в Краснодарском крае, который славится своим отличным климатом и богатой природой. Там на луговых просторах пасутся буренки, которые питаются только отборными кормами и свежей травой. Именно поэтому вся молочная продукция «Коровка из Кореновки» такая качественная и вкусная.

Мороженое производится по ГОСТу и не содержит в составе красителей, ароматизаторов, пальмового масла и других заменителей молочного жира. Вкуснейший пломбир изготовлен только из свежих сливок и цельного сгущенного молока.

«Коровка из Кореновки» производит сливочное мороженое с 2014 года, а уже в 2018 году бренд заслуженно получил первое место на российском рынке мороженого.

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