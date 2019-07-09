Президент 8 июля подписал закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Узбекистана и Кодекс об административной ответственности, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно внесенным изменениям, незаконный сбор, систематизация, хранение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание и уничтожение персональных данных влечет наложение штрафа:

на граждан — от 3 до 5 (от 608190 сумов до 1013650 сумов);

на должностных лиц — от 5 до 10 минимальных размеров заработной платы (от 1013650 до 2027300 сумов).

Совершение таких действий после применения административного взыскания наказывается штрафом до 50 МРЗП (10136500 сумов) или лишением определенного права до 3 лет либо исправительными работами до 2 лет.

Эти меры ответственности вступают в силу с 1 октября 2019 года.

Напомним, закон «О персональных данных» президент подписал в начале июля. Согласно документу, государство гарантирует защиту персональных данных. Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны соблюдать требование о недопустимости их раскрытия и распространения без согласия субъекта или наличия другого законного основания.

Кроме того, законом о внесении изменений в ряд кодексов Узбекистана органы Национальной гвардии отнесены к числу органов по рассмотрению и расследованию дел об административных правонарушениях. Прежде такие полномочия были у административных, экономических и судов по гражданским делам, органов внутренних дел, госинспекций и межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних.