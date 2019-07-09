Узбекистан поддерживает решения межафганской конференции в Дохе (Катар) и принятую её участниками Совместную резолюцию о мире, заявило Министерство иностранных дел страны.

«Приверженность сторон к достижению устойчивого мира путем инклюзивных межафганских переговоров является единственным верным способом урегулирования афганской проблемы», — говорится в заявлении.

«Узбекистан всегда придерживался твердой позиции о том, что мирный процесс должен охватить все политические силы и этнические группы страны. При этом главенствующую роль в нем должны играть сами афганцы», — отмечает МИД Узбекистана.

«Политический процесс по установлению долгожданного мира в стране должен осуществляться только самими афганцами и под руководством народа Афганистана», — подчеркивается в заявлении.

Исходя из этого, Узбекистан и далее готов продолжить усилия по реальному достижению мира в Афганистане, заявил МИД.

На третьей межафганской конференции по миру, прошедшей 7−8 июля, участники договорились приложить все возможные усилия, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения Афганистана. Во встрече приняли участие более 60 афганских представителей, в том числе 17 членов движения «Талибан»