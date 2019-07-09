С 2 по 4 июля в Бостанлыкском районе Ташкентской области в молодежном лагере был представлен проект-клуб дебатов «Фаол фуқаро». Организаторами мероприятия выступили Республиканский центр духовности и просветительства и Общество пропагандистов «Маърифат».

Проект-клуб дебатов «Фаол фуқаро» направлен на изучение общественного мнения о различных проблемах, с которыми сталкивается общество, а также на активизацию гражданской позиции в сфере образования, культуры, духовности и воспитания.

В ходе совместного обсуждения дальнейших планов проекта участниками была выдвинута идея открытия во всех аэропортах и железнодорожных станциях Узбекистана информационных центров «Маърифат». Идея получила поддержку со стороны Общества пропагандистов «Маърифат» и в сотрудничестве с НАК «Узбекистон хаво йуллари», АО «Узбекистон темир йуллари» и другими соответствующими ведомствами будет реализована.





Информационные центры позволят пассажирам комфортно и с пользой провести свое время в ожидании рейса. Например, они смогут ознакомиться с художественной литературой узбекских авторов, путеводителями, брошюрами об основных достопримечательностях со схемами проезда, а также газетами, журналами и бюллетенями о проводимых в стране реформах и достигнутых результатах.

Кроме того, в центрах будут установлены информационные табло для трансляции передач о культуре, традициях, исторических личностях и достопримечательностях Узбекистана. Для встречи иностранных и местных граждан в туристических центрах Узбекистана — Самарканд, Бухара, Хива — планируется два-три раза в месяц ставить небольшие театрализованные этюды.

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