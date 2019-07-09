Национальная авиакомпания Узбекистана с 26 июля возобновляет полеты по маршруту Карши — Москва (Внуково) — Карши. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам (с переходом на субботу) на самолетах А320:

НY623. Карши 06:10 — Москва 08:25

НY624. Москва 20:25 — Карши 02:25

«Узбекистон хаво йуллари» приостановила полеты из Карши в Ташкент и Москву с зимнего периода 2018 года. Рейсы в этот город из Москвы выполняют российские «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines.