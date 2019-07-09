Международная конференция «Противодействие обороту фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств» состоялась 9 июля в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» организаторы.

Организаторами конференции выступили Агентство по развитию фармацевтической отрасли и французская фармацевтическая компания Sanofi. В мероприятии приняли участие представители Института фармацевтической безопасности, регионального офиса Управления ООН по наркотикам и преступности, посольства Фрнции, Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, Государственного таможенного комитета и международных фармацевтических компаний Sanofi, Pfizer и Stada.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), фальсифицированные лекарства могут повлечь от 100 тысяч до 1 миллиона смертей ежегодно по всему миру. Доля фальсифицированных лекарственных средств на развивающихся рынках, к которым относится Узбекистан, может составлять от 10% до 30% от доли всего мирового оборота фальсификата.

В 2018 году Институт фармацевтической безопасности зарегистрировал 4405 инцидентов в мире, связанных с фальсифицированной медицинской продукцией, из которых 665 пришлось на страны СНГ. Организаторы конференции отметили растущее «качество» изготовления подделок, что затрудняет выявление фальсификата.

Участники конференции согласились, что задача борьбы с фальсификатом и контрафактом является приоритетом общенационального масштаба и может быть эффективно реализована только через государственно-частное партнерство путем объединения усилий государственных органов, международных организаций и частных компаний.

По итогам конференции стороны приняли резолюцию, в которой определены направления сотрудничества:

провести информационную кампанию в СМИ для информирования общественности и представителей уполномоченных органов об опасностях, которые представляют фальсифицированные и контрафактные лекарственные средства;

регулярно обмениваться информацией о случаях выявления фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств с целью координации усилий по каждому выявленному случаю;

оказывать техническую поддержку в проведении анализа подозрительных образцов в специализированных лабораториях международных производителей лекарств.

Стороны будут развивать партнерство между государственными и частными организациями в борьбе с фальсифицированной и контрафактной продукцией. Намечено проведение образовательных семинаров и тренингов для работников фармацевтических, медицинских организаций, регуляторных, таможенных и правоохранительных органов о рисках, связанных с производством и распространением фальсифицированной медицинской продукции.