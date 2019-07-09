Антимонопольный комитет Узбекистана указал на факты, ограничивающие конкуренцию и создающие неравные условия по отношению к другим субъектам предпринимательства, в проекте постановления президента о реализации проекта по строительству нового ликеро-водочного завода Ташкенте. Об этом говорится в сообщении комитета по итогам изучения документа.

Проектом, разработанным железнодорожной компанией «Узбекистон темир йуллари», предусмотрено создание совместного предприятия Premium Uzbekistan по розливу ликеро-водочной продукции высшего качества из спирта класса «Люкс» с использованием передовых технологий последнего поколения.

Документом также предусматривается закрепление за Premium Uzbekistan фирменных наименований (товарных знаков) «Premium Uzbekistan», «Premium O`zbekistоn», «Премиум Узбекистан» и «Премиум Ўзбекистон».

Антимонопольный комитет отметил, что закрепление за СП перечисленных фирменных наименований без регистрации противоречит закону «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В проекте предлагается предоставить льготы по налоговым и таможенным платежам «Узбекистон темир йуллари» и его структурным подразделениям, Premium Uzbekistan, а также генеральным проектным, подрядным и субподрядным организациям.

Освобождение до 1 января 2023 года Premium Uzbekistan от уплаты налога на имущество юридических лиц и сбора на развитие физической культуры и спорта приводит к созданию неравных условий по отношению к другим субъектам предпринимательства в данной отрасли (в Узбекистане действуют четыре предприятия по производству спирта — ред.), считают в АМК.

В ведомстве подчеркнули, что проекты нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в сферу деятельности Антимонопольного комитета, в обязательном порядке должны быть согласованы с ним.

Ранее заместитель председателя Государственного налогового комитета Мубин Мирзаев, комментируя предложение о предоставлении льгот ликеро-водочному заводу, заявил, что это не социально значимый проект, чтобы ему предоставлялись налоговые послабления.

По его словам, в госорганах привыкли включать в проекты документов пункты о предоставлении льгот. «У нас приоритет — не давать индивидуальные льготы. Для устойчивого развития нужно создать для всех равные условия», — подчеркивал замглавы ГНК.