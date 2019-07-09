Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на курсы по HR, маркетингу и продажам. Лекции читают ведущие специалисты-практики и предприниматели, которые делятся своим бесценным опытом и разбирают все на примере реальных кейсов.

Курс «Надежный HR для бизнеса»





Стартует второй курс школы Smart HR, запущенной совместно с Наргисой Баймирзаевой и Екатериной Аганджановой.

Программа дает все навыки и знания, необходимые начинающему HR-специалисту в Узбекистане. На данный момент на первом курсе обучаются HR-специалисты Murad Buildings, Craffers, Unique Present и других компаний.

Курс ведут:

Наргиса Баймирзаева — директор по работе с персоналом компании ДП Anglesey Food (korzinka.uz, REDTAG, Flo);

директор по работе с персоналом компании ДП Anglesey Food (korzinka.uz, REDTAG, Flo); Екатерина Аганджанова — директор по работе с персоналом в Balton Trading Asia;

директор по работе с персоналом в Balton Trading Asia; Галина Кан — директор по работе с персоналом в СП ООО International Beverages Tashkent (PepsiCO Uzbekistan);

директор по работе с персоналом в СП ООО International Beverages Tashkent (PepsiCO Uzbekistan); Анна Ким — HR-бизнес-партнер ДП Anglesey Food (REDTAG, Flo).

Программа курса: alpha.uz/hr

Курс стартует 22 июля (14 лекций по понедельникам, средам и пятницам с 18:30 до 21:00)

Стоимость: 3,5 млн сумов

Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25

Курс «Эффективные продажи»





Стартует обновленная и прокачанная программа курса по продажам, состоящая из 10 лекций от ведущих специалистов и коммерческих директоров Узбекистана.

Лекции читают:

Бобур Пулатов — коммерческий директор Synergy Distribution — официальный дистрибьютор Procter&Gamble;

коммерческий директор Synergy Distribution — официальный дистрибьютор Procter&Gamble; Азим Садывакасов — сертифицированный тренер по программам швейцарской Gustav Kaser Training International. Партнер «Бизнес-Мастерской Алексея Фролова» в Узбекистане;

сертифицированный тренер по программам швейцарской Gustav Kaser Training International. Партнер «Бизнес-Мастерской Алексея Фролова» в Узбекистане; Шохиста Пулатова — специалист по планированию и развитию карьеры, менеджер по обучению персонала в Nestlé Uzbekistan;

специалист по планированию и развитию карьеры, менеджер по обучению персонала в Nestlé Uzbekistan; Нодирбек Куздеков — коммерческий директор торгово-производственной компании;

коммерческий директор торгово-производственной компании; Акмал Насыров — начальник управления по работе с крупным бизнесом в Ucell;

начальник управления по работе с крупным бизнесом в Ucell; Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу, директор Business Navigator Consulting. Ранее занимался стратегическим консалтингом в Великобритании.

Программа курса: alpha.uz/sales

Начало курса: 15 июля (три раза в неделю с 18:30 до 21:00)

Стоимость курса: 1,75 млн сумов

Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25

Курс «Основы маркетинга»





Курс охватывает основные этапы маркетинговой деятельности с разбором реальных локальных и зарубежных кейсов.

Спикеры курса:

Азизбек Юсуфов — директор по маркетингу интернет-магазина Lebazar.uz, председатель Совета национальной маркетинговой ассоциации.

директор по маркетингу интернет-магазина Lebazar.uz, председатель Совета национальной маркетинговой ассоциации. Мадина Рузматова — советник по связям с общественностью в Beeline Uzbekistan;

советник по связям с общественностью в Beeline Uzbekistan; Юрий Пак — основатель Arena Markaz;

основатель Arena Markaz; Ферузхан Якубходжаев — директор по маркетингу The Tower Mall Management Group (Samarqand Darvoza, Compass, Eski Shahar);

директор по маркетингу The Tower Mall Management Group (Samarqand Darvoza, Compass, Eski Shahar); Диер Мирзаахмедов — основатель рекламного агентства Siymo, председатель Национального маркетингового центра;

основатель рекламного агентства Siymo, председатель Национального маркетингового центра; Замира Рахманова — менеджер по маркетинговым коммуникациям в korzinka.uz, основатель пельменной Testo;

менеджер по маркетинговым коммуникациям в korzinka.uz, основатель пельменной Testo; Малика Эрматова — заместитель операционного директора сети супермаркетов Makro.

Программа курса: alpha.uz/marketing

Курс стартует 16 июля (12 лекций по вечерам)

Стоимость: 1,75 млн сумов

Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25

Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году и является одной из ведущих в сфере бизнес-образования Узбекистана. За три года школа выпустила более 55 групп, провела более 2,5 тысяч лекций и обучила более 2 тысяч человек, среди которых сотрудники Texnomart, OXYmed, EVO, SamAuto, Uzbekistan Airways, Murad Buildings, AloqaBank, Uztelecom, NBU, Les Ailes, Betomax и многие другие.

Telegram-канал школы: t.me/alphauzbekistan

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