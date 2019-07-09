Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на курсы по HR, маркетингу и продажам. Лекции читают ведущие специалисты-практики и предприниматели, которые делятся своим бесценным опытом и разбирают все на примере реальных кейсов.
Курс «Надежный HR для бизнеса»
Стартует второй курс школы Smart HR, запущенной совместно с Наргисой Баймирзаевой и Екатериной Аганджановой.
Программа дает все навыки и знания, необходимые начинающему HR-специалисту в Узбекистане. На данный момент на первом курсе обучаются HR-специалисты Murad Buildings, Craffers, Unique Present и других компаний.
Курс ведут:
- Наргиса Баймирзаева — директор по работе с персоналом компании ДП Anglesey Food (korzinka.uz, REDTAG, Flo);
- Екатерина Аганджанова — директор по работе с персоналом в Balton Trading Asia;
- Галина Кан — директор по работе с персоналом в СП ООО International Beverages Tashkent (PepsiCO Uzbekistan);
- Анна Ким — HR-бизнес-партнер ДП Anglesey Food (REDTAG, Flo).
Программа курса: alpha.uz/hr
Курс стартует 22 июля (14 лекций по понедельникам, средам и пятницам с 18:30 до 21:00)
Стоимость: 3,5 млн сумов
Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25
Курс «Эффективные продажи»
Стартует обновленная и прокачанная программа курса по продажам, состоящая из 10 лекций от ведущих специалистов и коммерческих директоров Узбекистана.
Лекции читают:
- Бобур Пулатов — коммерческий директор Synergy Distribution — официальный дистрибьютор Procter&Gamble;
- Азим Садывакасов — сертифицированный тренер по программам швейцарской Gustav Kaser Training International. Партнер «Бизнес-Мастерской Алексея Фролова» в Узбекистане;
- Шохиста Пулатова — специалист по планированию и развитию карьеры, менеджер по обучению персонала в Nestlé Uzbekistan;
- Нодирбек Куздеков — коммерческий директор торгово-производственной компании;
- Акмал Насыров — начальник управления по работе с крупным бизнесом в Ucell;
- Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу, директор Business Navigator Consulting. Ранее занимался стратегическим консалтингом в Великобритании.
Программа курса: alpha.uz/sales
Начало курса: 15 июля (три раза в неделю с 18:30 до 21:00)
Стоимость курса: 1,75 млн сумов
Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25
Курс «Основы маркетинга»
Курс охватывает основные этапы маркетинговой деятельности с разбором реальных локальных и зарубежных кейсов.
Спикеры курса:
- Азизбек Юсуфов — директор по маркетингу интернет-магазина Lebazar.uz, председатель Совета национальной маркетинговой ассоциации.
- Мадина Рузматова — советник по связям с общественностью в Beeline Uzbekistan;
- Юрий Пак — основатель Arena Markaz;
- Ферузхан Якубходжаев — директор по маркетингу The Tower Mall Management Group (Samarqand Darvoza, Compass, Eski Shahar);
- Диер Мирзаахмедов — основатель рекламного агентства Siymo, председатель Национального маркетингового центра;
- Замира Рахманова — менеджер по маркетинговым коммуникациям в korzinka.uz, основатель пельменной Testo;
- Малика Эрматова — заместитель операционного директора сети супермаркетов Makro.
Программа курса: alpha.uz/marketing
Курс стартует 16 июля (12 лекций по вечерам)
Стоимость: 1,75 млн сумов
Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25
Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году и является одной из ведущих в сфере бизнес-образования Узбекистана. За три года школа выпустила более 55 групп, провела более 2,5 тысяч лекций и обучила более 2 тысяч человек, среди которых сотрудники Texnomart, OXYmed, EVO, SamAuto, Uzbekistan Airways, Murad Buildings, AloqaBank, Uztelecom, NBU, Les Ailes, Betomax и многие другие.
Telegram-канал школы: t.me/alphauzbekistan
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