Кыргызское озеро Иссык-куль — это перекресток стихий. Здесь рябь лазурного мелководья и синих глубин мерцают под лучами солнца. Горные районы богаты грибами и ягодами. По склонам разносится аромат хвои, а в шумных реках обитает рыба.

В прибрежных поселках не развита повседневная культурная жизнь. Но всепоглощающая красота этих мест утолит голод урбаниста по бесконечно звездному небу и величию природы.

В гиде по Иссык-кулю рассказываем, как добраться до озера, где жить, что там делать и покупать. И главное — сколько это стоит.

Когда ехать?

Летний сезон на Иссык-куле открывается в конце июня и заканчивается в первой декаде сентября. В это время вода успевает нагреться до 20 градусов, а цены на проживание поднимаются.

Если вы любитель горнолыжного спорта, зимний сезон длится с ноября по март.

Что нужно знать о Кыргызстане и Иссык-куле?

У Узбекистана с Кыргызстаном безвизовый режим.

С собой лучше брать доллары. Картами Visa и Masrecard можно расплатиться не везде. Банкоматов в курортных поселках практически нет.

В стране высокие штрафы за выброс мусора мимо урны и за плевки — около 80 долларов. В горах очень чисто. Берегите природу.

За мелкие нарушения правил дорожного движения (непристегнутый ремень, разговор по телефону во время вождения, парковка в неположенном месте, превышение скорости до 20 км/ч) водители заплатят 45 долларов. Пешеходов здесь принято пропускать. При оплате штрафа в течение 15 дней нарушитель получает скидку в размере 50%.

Даже в летний сезон с собой нужно обязательно взять теплую одежду и закрытую обувь. Ночью температура может опускаться ниже +10 градусов.

Иссык-куль находится на высоте 1600 м над уровнем моря. Несмотря на нежаркую погоду здесь агрессивное солнце. Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем.

Вода в озере соленая. Из-за ветров и соли трескаются губы. Увлажняйте кожу.

Демократичные цены на продукты в сетевых магазинах «Глобус». Рынки тоже есть, но там обычно дороже.

Дорога местами разбитая, как и во всей Центральной Азии.

С автостопом на иссык-кульском побережье хорошо. Люди отзывчивые, останавливаются часто. Правила автостопа такие же, как и везде.

Маршрутки курсируют между поселками до поздней ночи. Проезд стоит 0,6 доллара. Одна поездка на такси внутри поселка — 1,5 доллара.

Городская инфраструктура вокруг озера слабая. Отсутствуют тротуары, в поселках нет скамеек и общественных пространств. Не бойтесь ездить на велосипеде по обочине. Водители внимательные.

Wi-Fi есть не везде, но мобильный интернет очень дешевый и быстрый.

Надо торговаться везде, где можно.

Как добраться?

Автобус до Бишкека и обратно в Ташкент стоит всего 240 тысяч сумов в обе стороны. Каждый вечер в Бишкек отбывают два автобуса с автовокзала Ташкента. Дорога займет 12 часов, если повезет не стоять в очереди на узбекско-казахской границе. В Черняевке можно прождать несколько изнурительных часов и растянуть время в дороге до 20 часов.

Из Бишкека до Иссык-куля можно добраться на автобусе (от 4 долларов), маршрутке (5 долларов), такси (от 8 долларов). В летнее время курсирует поезд, который обойдется всего в 1 доллар. Время в пути — 5 часов.

Чтобы не тратить время на Черняевке, границу можно пройти самостоятельно, а на Иссык-куль отправиться с автовокзала Шымкента.

Туристическая компания Asia Lux Travel организовывает автобусные туры из Ташкента до выбранного пансионата и обратно за 60 долларов. Она же поможет взять автомобиль в прокат от 30 долларов в сутки.

Поезд — от 612 тысяч сумов в обе стороны. Поезд Ташкент-Рыбачье курсирует каждый четверг. Дорога займет чуть более суток. В Узбекистан поезда возвращаются по субботам. Маршрутки из города в курортный поселок Чолпон-Ата отвозят за 1,5 доллара с человека, а такси — за 3 доллара.

Самолет обойдется в 260 долларов в обе стороны. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 27 июня запустила регулярные чартерные рейсы из Ташкента в аэропорт Тамчи, который находится всего в паре километров от побережья. Рейсы совершаются каждый четверг. Время в полете — 1 час.

Из аэропорта в Чолпон-Ату таксисты предлагают отвезти за 15 долларов. С водителями стоит поторговаться.





По словам организаторов рейсов, если направление будет популярным, цены на билеты снизятся. Так, билеты на рейс «Алматы — Тамчи — Алматы» в 2011 году стоили 300 долларов, а сейчас — всего 100 долларов.

На машине. Ближайший путь к озеру из Ташкента пролегает через Казахстан. Дорога займет 12−16 часов. Автомобили пропускают на границе быстрее, чем автобусы. Если времени на отдых достаточно, можно поехать на Иссык-куль через Ферганскую долину. Дорога через горную цепь с захватывающими видами займет больше суток. Привал можно сделать в местных гостевых домах.

Сервис blablacar поможет найти машину, которая подбросит до пункта назначения. Водителям сервис поможет найти попутчиков.

Где жить?

Побережье Иссык-куля насчитывает 190 пансионатов на любой кошелек. Список большинства домов отдыха есть у туристического агентства Inspiro Group. Во всех пансионатах воодушевляющая природа. Много цветов и чистые пляжи. В березовых и хвойных рощах живут белки.

Северное побережье озера славится хорошими песчаными пляжами. На южном — более дикие каменистые пляжи. Горная цепь близко подходит к южному побережью, поэтому здесь чаще выпадают осадки.

На первой береговой линии много гостевых домов. Стоимость проживания — от 8 долларов в сутки. В пансионатах можно снять номер от 20 долларов за номер в летний сезон. На второй береговой линии, за главной трассой, можно снять комнату за 2 доллара в сутки.

Дома местных жителей находятся выше шоссе. Во многих из них красивые сады с плодовыми деревьями и кустами ягод. В этих домах сдаются комнаты. Можно также снять часть дома или весь дом. О ценах можно договориться с собственниками или найти жилье на доске объявлений Кыргызстана lalafo.kg, где есть отдельная рубрика об Иссык-куле. Можно остановиться у интересных людей, воспользовавшись каучсёрфингом.





Стоимость аренды целого дома на побережье озера колеблется от 50 до 500 долларов в сутки. В некоторых пансионатах можно приобрести коттеджи в собственность.

Пустынные пляжи — лучшее место для палаток. Некоторые дома отдыха предлагают ночевать в юртах прямо на берегу озера.

В горных районах распространен ночлег в юртах, сутки в которых обойдутся в 10 долларов с человека. Чем выше в горы, тем дешевле жить, за исключением поселков, расположенных у горнолыжных курортов.

Администрация гостевых домов не приветствует самостоятельное приготовление пищи. В люксовых номерах пансионатов готовить запрещено, хотя кухни в них предусмотрены. Если не хочется отказывать себе в свежеприготовленных грибах и рыбе, лучше снять комнату или дом у местных жителей.

Что есть?

В курортных поселках много кафе, но ресторанов и баров нет. Практически все заведения предлагают одинаковые блюда. Стоит попробовать дунганскую кухню, местный шашлык и форель на открытом огне в горах. Сервис хромает. Средний чек за обильный обед — 10 долларов с человека.

Что делать с детьми?

Детей можно отправить в детские оздоровительные лагеря, их на побережье много. Некоторые пансионаты отдают детским лагерям целые корпуса. Так что можно жить с детьми в одном пансионате.

Лагеря предлагают трансфер из Бишкека, трехразовое питание, игры, развивающие занятия. Цены на детский отдых начинаются от 100 долларов за 10 дней. В пансионате Avrora+ есть несколько отрядов исключительно для гимнасток. Девочки интенсивно тренируются, тренировкам там посвящают 10 часов в сутки. Десятидневный отдых для гимнасток стоит 190 долларов.

На карманные расходы в лагере детям в среднем потребуется 3 доллара в день.

Пансионаты также предлагают услуги бэби-ситтеров. Развлечения от аниматоров для детей постарше входят в стоимость проживания.

Купание и развлечения

Все пляжи Иссык-куля принадлежат государству. Большинство из них бесплатные. Пансионаты могут снимать пляжи в аренду и потому взимать за вход плату. К счастью, стоимость отдыха на лучших пляжах составляет 2−3 доллара в день для взрослых и 1−1,5 доллара в день для детей.

Сюда включен трансфер от ворот пансионата до пляжа на электрокаре. С собой можно брать свою еду и напитки, но нельзя брать арбузы и дыни, на которые слетаются пчелы.

На многих пляжах есть волейбольные и футбольные площадки, столы для пинг понга и длинные пирсы.

На Иссык-куле проводятся музыкальные, этнические, тематические и бизнес-фестивали.

Прогулки на катере. На побережье есть несколько яхт-клубов. Часовая прогулка на катере обойдется в 5 долларов взрослым и всего в 2 доллара детям. На прогулках разрешается купаться в озере. Аренда лодок — от 30 долларов в час.

Водные развлечения. Пансионаты, яхт-клубы и турагентства предлагают покататься на скутере, водных лыжах, совершить полет на параплане (30 долларов) и заняться парасейлингом (25 долларов). В курортном поселке Чолпон-Ата есть небольшой парк развлечений и аквапарк на берегу озера. Можно покататься на колесе обозрения и съехать в озеро по длинным горкам.

Дайвинг. Иссык-куль затопил несколько древних городов, среди которых Сикуль, Барсхан и Чигу. Предположительно под водой остался дворец Темура. Цена часа теоретической подготовки и часа экскурсии по подводному музею начинается от 30 долларов с учетом экипировки и подводной фотосессии.

Оздоровительный отдых

Некоторые пансионаты специализируются на горячих источниках и минеральных водах. На Иссык-куль приезжают лечиться от заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Оздоровительный отдых в зимний сезон обходится дешевле. Термальные источники есть на всем побережье Иссык-куля, поэтому озеро и называется «горячим». Один час водных процедур в среднем стоит 2,5 доллара.

Грязевые процедуры обычно получают в Мертвом озере. Количество и интенсивность принятия процедур и минеральной воды назначает врач.

Активный отдых

В небольшом Иссык-кульском районе собраны всевозможные виды экстремального отдыха. Погода в горах изменчивая. Кратковременные дожди бывают почти каждый день. В Бишкеке можно приобрести весь необходимый инвентарь для активного отдыха по демократичным ценам.

Велолюбители и байкеры традиционно объезжают озеро по периметру. Дистанцию в 450 км обычно преодолевают за один день. В горах развит горный велоспорт.

Горы открыты для любителей походов. В горах много грибов и ягод, в реках водится рыба. Местные жители предлагают конные прогулки за 8 долларов за пару часов. Для любителей рафтинга (сплав на байдарках по горным рекам) организовывают туры от 20 долларов.

В долине Жыргалан и на горнолыжной базе Каракол каждую зиму собираются сноубордисты и лыжники. Останавливаться можно в гест-хаусах и отелях. В Кыргызстане множество пиков. Покорять их приезжают альпинисты со всего мира. Восхождения организовывают клубы альпинистов.

На Иссык-куле разрешена только спортивная рыбалка. Трехдневная лицензия рыбака стоит всего 7 долларов. Разрешается поймать не более пяти рыб. За использование сетей и электроудочек высокие штрафы.

Куда съездить и на что смотреть?

Сарычат-Эрташский государственные заповедник находится в Иссык-Кульском районе и занимает более 130 тысяч га. В нем обитает 25 видов млекопитающих, более 80 видов птиц. Заповедник широко посещается туристами.





Город Каракол находится на южном побережье озера. Здесь есть несколько музеев и интересная мечеть в китайском стиле. Ранним утром можно сходить на скотный базар. Из города организуются экскурсии в Национальный природный парк Каракол. Здесь около 10 пиков высотой более 4 тысяч м и горные ущелья.

Можно отправиться в каньон «Сказка» и на водопад Барскоон.

Петроглифы Орнок — это более 200 камней, на которых изображены животные и быт кочевых племен. Рисунки датируются временами железного века.

Соколиную охоту в Кыргызстане обычно показывают. В курортных городах и в ущельях часто встречаются прирученные птицы. Местные жители предлагают с ними фотографироваться за 1,5 доллара.

Игры кочевников проводятся в Кыргызстане ежегодно. Два раза страна становилась чемпионом мира. Самой зрелищной игрой считается козлодрание. На соревнования приезжают туристы со всего мира. Открытие и закрытие игр проходит на местном ипподроме близ Чолпон-Аты. А сами игры проводятся в Семеновском ущелье на северном побережье озера.

В поселке Балыкчи, или Рыбачьем, куда прибывает поезд из Ташкента, можно прикоснуться к советскому прошлому, полюбоваться резными наличниками изб. С развалом СССР развалилась и промышленность на иссык-кульском побережье. Осталось несколько заброшенных гигантских заводов, по которым могут прогуляться любители урбана.

С южной стороны озера в Семеновском ущелье есть небольшой этнический городок, куда любят приезжать туристы из Европы и США. Туристам предлагают ночлег в юртах, кумысолечение (2 доллара за литр кобыльего молока).





В культурном центре «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова любители современного искусства могут прогуляться по парку современной скульптуры. Мастера из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, вдохновленные произведениями Чингиза Айтматова, представили работы на симпозиумах скульпторов в 2008 и 2017 годах. Здесь также можно послушать историю страны и побродить по территории, слушая этнические песни.

В пансионатах можно взять велосипед для прогулок напрокат. Это стоит 2−3 доллара в час. Прокатные велосипеды не предназначены для длительных поездок.

Что купить?

Мед, медовуху и продукты пчеловодства в горах и поселках. Свежие грибы и ягоды продаются там же, если не удалось собрать их самим. Местные жители продают сушеные и соленые грибы, варенье. Облепиху лучше брать после первых морозов. Еще здесь много свежей и копченой рыбы, кумыса, домашнего вина из разных ягод. Из сувениров можно приобрести изделия из войлока и плетеные корзины.