На базе Центра передовых технологий при участии Научно-исследовательского института гематологии и переливания крови планируется создание банка стволовых клеток, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства инновационного развития Узбекистана, которое выступило с данной инициативой.

Регистр банка будет предоставлять профильным медицинским учреждениям страны информацию о наличии образцов стволовых клеток для трансплантации пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, нарушениями гемопоэза, анемиями, лучевой болезнью и прочими серьезными заболеваниями.

Как отмечается в сообщении, со стволовыми клетками сейчас связывают будущие прорывы доказательной научной медицины в лечении онкологических, нейродегенеративных, наследственных и сердечно-сосудистых заболеваний.

За последние два года специалисты Научно-исследовательского института гематологии и переливания крови провели успешные операции по трансплантации собственных здоровых стволовых клеток костного мозга из периферической крови пациентов, страдающих лимфомой и миеломой.

В случае острых форм лейкозов, когда собственный костный мозг пациента поврежден, возникает необходимость в подборе родственного или антиген-совместимого донора стволовых клеток костного мозга в каждом конкретном случае. «А это упущенное драгоценное время для пациента», — говорится в сообщении.

Альтернативным источником гемопоэтических стволовых клеток является пуповинная кровь. Забор пуповинной крови осуществляется после рождения ребенка, технология абсолютно безопасна, безболезненна и доступна в сравнении с процедурой получения донорских гемопоэтических стволовых клеток из костного мозга и периферической крови, отметили в Мининноваций.

На сегодня в мире функционирует более 170 банков стволовых клеток пуповинной крови, осуществляющих хранение как собственных, так и донорских стволовых клеток. Общественные регистры банков позволяют выполнять быстрый поиск совместимого образца для трансплантации.