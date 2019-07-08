С 15 июля вдвое повысится цена на услугу SMS-информирования с короткого номера 5800 компании Play Mobile. Цена одного входяшего сообщения составит 84,2 cума, говорится в объявлении на сайте Единого общереспубликанского процессингового центра (Uzcard).

Сейчас цена входящего сообщения с номера 5800 — 42,1 сума. Услуга SMS-информирования — это уведомления абонентам обо всех манипуляциях с их картами Uzcard: оплата покупок, перевод денег со счета на счет, поступление средств и снятие наличных.

Компания Play Mobile объяснила повышение цены увеличением затрат и закупкой дорогостоящего оборудования «для экономической эффективности».

О планах повысить цену услуги говорилось еще в мае, однако Uzcard опроверг эту информацию, ссылаясь на то, что дотирует часть затрат операторов на услугу самостоятельно.