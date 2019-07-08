В Узбекистане разработана дорожная карта по предотвращению роста цен на отечественные автомобили. Об этом сообщил министр экономики и промышленности Ботир Ходжаев в интервью программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

Президент Шавкат Мирзиёев 8 июля провел совещание по вопросам развития автомобильной промышленности. На нем обсуждались в том числе вопросы повышения уровня локализации и увеличения экспорта за счет снижения себестоимости машин.

С 1 октября отменяются льготы, введенные для автомобильной отрасли. Отвечая на опасения населения о том, что это приведет к повышению цен, Ботир Ходжаев подчеркнул, что будут приняты меры по сдерживанию роста цен.

Фото: телеканал «Узбекистан 24».

Во-первых, намечено углубление локализации, в частности, налаживание производства комплектующих для систем фильтрации воздуха и кондиционирования, стеклоочистителей и других частей, отметил министр.

Во-вторых, будут упорядочены цены на импортные детали. «Будут приняты меры по сокращению стоимости поставляемой продукции со стороны внешних поставщиков — это порядка 196 млрд сумов — и со стороны внутренних производителей — свыше 200 млрд сумов. В результате мы ожидаем, что цены на автомобили сохранятся на прежнем уровне», — отметил он.

Кроме этого, предусматривается освобождение местных производителей от уплаты акцизного налога в 3% и автотранспортных сборов в 4%, сказал Ботир Ходжаев.

Председатель правления компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков подтвердил, что объемы выпуска комплектующих вырастут, при этом их качество повысится: «В ближайшее время люди это почувствуют». Дополнительно будут расширены возможности для приобретения запчастей в режиме онлайн.