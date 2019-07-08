3 июля в Государственном Академическом Большом театре имени Алишера Навои прошло грандиозное мероприятие в честь 20-летия компании Podium Italia. В рамках празднования знаменательной даты прошел модный показ ярких мультибрендовых образов и потрясающий концерт с участием мировых звезд оперной сцены. Атмосферу элегантного вечера создавали живая оркестровая музыка, стильные декорации, свет софитов и изысканное убранство театра. Организаторам удалось создать настоящий праздник красоты, раскрывший все грани моды, музыки и искусства.





Проект Podium Italia был создан в 1999 году. За это время компания смогла вырасти из небольшого бутика на втором этаже в ТЦ «Аркада» до крупного и серьезного представителя люксового сегмента. Сегодня компания включает в себя целый ряд крупных торговых точек класса люкс, такие как Department Store Podium Italia, бутики Glamour, Brioni, Mirror, Twinset Milano, MaxMara, и Stock Centre Luxury Fashion Outlet.

Сильвия Карнонни, представитель итальянского бренда Brunello Cucinelli, в предвкушении начала показа поделилась своими ощущениями и пожеланиями: «Мы уверены, что мероприятие будет на очень хорошем уровне. Мы сотрудничаем с компанией уже около 10 лет. Наши клиенты ценят философию бренда, предпочитают стиль и элегантность вне зависимости от времени суток. Мы надеемся на дальнейшее партнерство и новые проекты совместно с Podium Italia».





Результатом большой работы организаторов, дизайнеров, стилистов стал модный показ. В рамках шоу зрители могли увидеть и прочувствовать необычную трактовку чувства стиля и моды в смелых сочетаниях актуальных моделей и тонкого восточного колорита. В организации показа принимали участие лучшие профессионалы из Узбекистана, России и Европы.

После Fashion show гости вечера переместились непосредственно в зал театра, где со сцены со своей речью выступил основатель и CEO компании Podium Italia Дмитрий Мащенко. Он выразил слова благодарности своей творческой команде и пожелал успехов и развития компании.





Ведущим концерта был известный российский тележурналист и шоумен Андрей Малахов. Ну, а кульминацией вечера стало выступление мировых звезд оперной сцены и Симфонического оркестра ГАБТа. Талант и профессионализм итальянского певца Алессандро Сафина, солистки ГАБТа России Анастасии Лепешинской, народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова и звезд итальянской современной музыки группы Operapop никого не оставили равнодушными.





«Сегодняшнее мероприятие проходит на высшем уровне, приятно ощущать европейские нотки стиля у нас Узбекистане. Все гости выглядят превосходно, под стать этому роскошному зданию. Концентрация красивых и известных людей просто зашкаливает, безусловно, я рада быть причастна к этому событию», — поделилась впечатлениями гостья вечера.

«Нам очень понравился уровень организации этого мероприятия, в том числе и показ. Особенно вдохновил свежий взгляд дизайнеров на современную моду, интересная цветовая гамма и необычный подход. Атмосфера вечера волшебная: все очень красиво и продумано до мелочей. Мероприятие прошло на высшем уровне, и соответствует европейским стандартам», — рассказала другая посетительница.





Так прошла двадцатая годовщина компании Podium Italia — действо, организованное на стыке моды, музыки, искусства. Такое событие надолго оставит положительные эмоции и приятные воспоминания в сердцах присутствующих.

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