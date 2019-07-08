Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июля подписал постановление о подготовке и проведении празднования 28-летия государственной независимости страны, которое отмечается 1 сентября, сообщило УзА.

Документом утвержден состав республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования очередной годовщины независимости.

Комиссии в недельный срок поручено разработать программу организационно-практических, духовно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий под девизом «Вечно процветай, мой родной Узбекистан!»

При подготовке программы предписано исходить из основных положений Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах и Государственной программы Года активных инвестиций и социального развития (2019), сути и содержания коренных реформ, осуществляемых в рамках выполнения программ «Благоустроенное село», «Благоустроенная махалля», «Каждая семья — предприниматель», «Молодежь — наше будущее» и «Пять инициатив».

Комиссии также поручено образовать духовно-просветительские группы из числа известных ученых, представителей творческой интеллигенции, деятелей культуры и обеспечить их работу на основе конкретного плана для организации просветительских встреч, открытых бесед по актуальным вопросам, литературно-художественных вечеров, других культурных мероприятий, посвященных Дню независимости.

В преддверии праздника будут подведены итоги республиканского конкурса «Ты единственная, священная Родина!» на лучшую песню и музыкальное произведение, воспевающие независимость страны, а также смотр-конкурсов «Самый великий, самый дорогой», «Образ Родины — глазами художника» и «Жить во имя Родины!»