Начальником информационного мультимедийного центра — пресс-секретарем начальника Главного управления внутренних дел Ташкента назначена капитан Ирина Владимировна Сайфутдинова, сообщила пресс-служба ГУВД.

Родилась в 1974 году, окончила Национальный университет Узбекистана. Работала корреспондентом редакции газеты «Ватанпарвар» Министерства обороны, а также корреспондентом, заведующей отделом Объединенной редакции Министерства внутренних дел Узбекистана. С марта 2018 года работала заместителем главы медиацентра ГУВД — главного редактора.

Теперь исполняющим обязанности на этой должности стала старший сержант Эътибор Рустамовна Шираева.

Родилась в 1985 году, окончила Узбекский государственный институт физической культуры и магистратуру факультета журналистики Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Информационный мультимедийный центр ГУВД Ташкента был создан в феврале 2018 года в рамках внедрения новой системы охраны общественного порядка. На центр возложены задачи подготовки и размещения в эфире и интернете сведений о преступлениях и происшествиях в Ташкенте, а также информации о работе органов внутренних дел и достигнутых ими результатах.