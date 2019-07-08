Компания Genesys проводит три акции по снижению цена на покупку квартир в ЖК Jangokh и Sultania. Покупая квартиру в период до 1 сентября, жители получают летнюю скидку 7% и 1% за каждого ребенка. Таким образом, в среднем экономится до 10% от стоимости квартиры в жилых комплексах Jangokh и Sultania.

Компания Genesys разделяет ценности своих покупателей. Наивысшей ценностью для компании являются семья и дети. Именно поэтому в компании действует постоянная акция «Дети наше все!», в рамках которой клиенты получают скидку 1% от стоимости квартиры за каждого ребенка.





Компания Genesys ждет, когда дворы домов заполнятся веселым детским смехом и радостью родителей от их достижений.

Жилые комплексы Jangokh и Sultania, возводимые компанией Genesys в центральных частях города, являются удивительно уютными и комфортабельными решениями для разборчивых клиентов. Безупречная инфраструктура, продуманность в деталях, удобство во всех отношениях отличают жилье от компании Genesys. Расположение в спокойном центре дает одновременно ощущение размеренности, умиротворения и чувство динамики большого города.





Также компания Genesys проводит беспрецендентную акцию в сезон поступлений в вузы. Счастливчики, купившие квартиру в жилых комплексах Jangokh и Sultania могут не беспокоиться об оплате контракта за первый год обучения в государственном вузе. Компания Genesys полностью оплатит контракт.

Жилые комплексы Jangokh и Sultania от Genesys — это качественные и удобные квартиры в центре мегаполиса с развитой инфраструктурой и интересными дизайнерскими решениями. Компания искренне вникает в потребности своих клиентов и старается сделать им наилучшее предложение на рынке.





Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−200−61−16

Адрес отдел продаж ЖК Sultania: Яшнабадский р-н, пр. Мирзо-Улугбека, 10

Ориентир: детский сад/школа Wunderkind

Адрес отдела продаж ЖК Jangokh: Шайхонтохурский р-н, м-в Жангох

Ориентир: квартал Ц-15

Сайт: genesys.uz

E-mail: sales@genesys.uz

Facebook: fb.com/genesysdev

Instagram: @genesysdev

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