В Кыргызстане за пять лет число людей без гражданства сократилось с 13 тысяч до нуля, сообщило 4 июля Управление ООН по делам беженцев (УВКБ).

В минувший четверг в Бишкеке 50 человек, ранее не имевших гражданства, включая 15 детей, получили свидетельства о рождении и паспорта, став гражданами Кыргызстана. Они были «замыкающими» в очереди, и теперь в этой стране больше нет людей без гражданства.

После распада Советского Союза сотни тысяч людей в Центральной Азии остались без гражданства какой-либо страны, пишет Центр новостей ООН. В рамках кампании УВКБ #IBelong, запущенной в 2014 году, власти Кыргызстана выявили 13,7 тысячи человек, включая 2000 детей, у которых не было гражданства, и приняли соответствующие меры. Кампания #IBelong призвана к 2024 году покончить с проблемой отсутствия гражданства в мире.

«Кыргызстан, где успешно разрешились все выявленные случаи безгражданства, продемонстрировал миру замечательный пример, на который, я надеюсь обратят внимание и другие, — заявил верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди. — Я поздравляю всех, кто сегодня получил гражданство».

В мире насчитывается около 10 миллионов человек, которые не являются гражданами или подданными ни одного государства. 500 тысяч из них проживают в странах Европы. В их числе — тысячи детей, которые лишены элементарных прав.

Дети без гражданства, а значит без документов, зачастую не имеют возможности учиться и обращаться за медицинской помощью. Они не могут свободно перемещаться и нередко сталкиваются с дискриминацией.