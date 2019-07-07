Ташкентский метрополитен в конце июля — начале августа получит пять модифицированных составов «Москва» российского предприятия «Метровагонмаш» для строящейся кольцевой линии метро. Об этом «Газете.uz» сообщили в метрополитене.

В субботу на странице Inmetropoliten в Instagram были опубликованы фотографии вагонов модели 81−765/766 «Москва» с логотипом «Узбекистон темир йуллари» и полосами цветов флага Узбекистана.





В проекте постановления президента Узбекистана, обнародованном в январе, сообщалось, что компания «Узбекистон темир йуллари» по результатам прямых переговоров с «Метровагонмашем» согласовала приобретение пяти составов, состоящих из двух головных моторных вагонов, одного промежуточного моторного и одного промежуточного безмоторного вагона. Однако, как уточнили «Газете.uz» в Ташкентском метрополитене, все вагоны будут моторными.

Общая стоимость составов, как следует из проекта постановления, составляет 27,7 млн евро. Финансирование контракта будет осуществляться за счет кредита российского «Внешэкономбанка» на 22,14 млн евро и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 млн евро.

Согласно характеристикам на сайте «Метровагонмаша», вагоны со сквозным проходом отличаются более широкими дверьми, исключающими случайное зажатие пассажиров, эргономичными диванами, шумо- и теплоизоляцией, увеличенным количеством поручней с «теплым» покрытием, современной системой информирования пассажиров и освещением, меняющимся в зависимости от времени суток.