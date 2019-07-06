Министерство дошкольного образования и компания «Лукойл Узбекистан» в пятницу подписали соглашение о строительстве трех новых дошкольных образовательных организаций (ДОО) в Бухарской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МДО.

ДОО в Бухаре будет рассчитана на 250 мест, в Карши — 150 мест, в Ташкентской области — 150 мест. Бухарская ДОО станет учреждением общего типа, две другие — специализированными организациями с реабилитационными центрами. Реабилитационные центры будут ежегодно принимать по 5000—7000 детей, помимо воспитанников, нуждающихся в оздоровительных процедурах.



Прототипом для проектов в Карши и Ташкентской области стала нукусская СДОО с реабилитационным центром «Имкон». В проекте объединены дошкольное образовательное и медицинское учреждения для детей с особенностями физического и умственного развития.



В новых ДОО будут располагаться залы лечебной физической культуры и физиотерапии, массажные кабинеты, сенсорная комната, комната развития мелкой моторики, социально-бытовой адаптации, музыкальной и арт-терапии, а также кабинеты врачей.



ДОО в Бухаре площадью более 11 тысяч кв. м оснастят техникой, оборудованием, бассейном, танцевальным и спортивным залами, компьютерным классом, а также групповыми помещениями. Для активных игр предусмотрены велосипедные дорожки и площадки с безопасными синтетическим травяным покрытием.