Инспекторы экологического контроля Управления по экологии и охране окружающей среды Ташкента выявили факт незаконной вырубки деревьев по адресу: 4-й квартал Юнусабадского района столицы, сообщила пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана. Информация о вырубке поступила 4 июля через Telegram-бот @EcoControl_bot.





В результате инспекционной проверки выявлен факт незаконной вырубки 5 чинар с диаметром стволов 68,7 см, 69,1 см, 51,2 см, 61,4 см и 78,3 см, а также частичного повреждения 11 других чинар.

Выяснилось, что незаконная вырубка была организована руководителем компании Metin Kommunal Servis А. Исаходжаевой, которая наняла для этого М. Набиева и Ж. Илтанова.





Общая сумма ущерба окружающей среде и растительному миру оценена в 163 млн 663 тысяч 929 сумов. Материалы дела будут переданы в органы прокуратуры.