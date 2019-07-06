Четверо детей — граждан Узбекистана возвращены на родину из Афганистана усилиями Службы государственной безопасности, сообщило УзА. Их родители состояли в террористической организации «Исламской движение Туркестана».

Уроженец Андижанской области Фарход Хамрокулов (1982 г. р.) уехал на заработки в Россию, затем к нему переехала супруга Раъно (1984) и дети: Бибиойша (2003), Осиёхон (2009) и Шерзодбек (2005).

В марте 2012 года Фарход Хамрокулов с семьей через Азербайджан и Иран переехал в Пакистан. Там они вступили в ряды «Исламского движения Туркестана», отмечает УзА.

В августе того же года глава семейства погиб в ходе боевых столкновений между правительственными войсками Пакистана и террористическими группировками. Оставшаяся с тремя детьми вдова в 2013 году вышла замуж одного из членов «Исламского движения Туркестана».

Осенью 2014 года они переехали в Афганистан, и у них родилась дочь Райёна. В 2018 году Раъно Хамрокулова умерла от тяжелой болезни.

В результате мер, принятых Службой государственной безопасности во взаимодействии с иностранными коллегами, в августе 2018 года двое из четырех детей — Осиёхон и Райёну удалось вернуть в Узбекистан и отдать на воспитание родителей Раъно Хамрокуловой.

В мае этого года Кимёхон Жакбарова — мать Раъно Хамрокуловой обратилась в СГБ с просьбой оказать содействие в возвращении на родину оставшихся двух внуков. Ее просьба была выполнена, и на днях Бибиойша и Шерзодбек также были возвращены к родственникам — в Андижан.