Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли дехкан в Самаркандской области, сообщила пресс-служба МЧС.

Группа из 24 человек 3 июля перебралась на островок в реке Зарафшан, протекающей на территории Тайлакского района. Они собирались провести агротехнические мероприятия на возделанной луком территории.

Однако за ночь уровень воды в реке резко поднялся, и жизни дехкан оказались в опасности. Житель махали «Зарафшан» 4 июля позвонил в дежурную часть Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области и сообщил о случившемся.

На место немедленно выехала группа спасателей во главе с начальником УЧС региона. Все 24 человека были оперативно доставлены с островка на берег на моторной лодке. Во время спасательной операции никто не пострадал, отметила пресс-служба.