Мирзиёд Рахматович Юнусов назначен председателем правления Ассоциации «Узэлтехсаноат», объединяющей предприятия электротехнической промышленности, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. До этого он возглавлял департамент качества в компании Artel Engineering and Management.

В пятницу премьер-министр Абдулла Арипов провел совещание в ассоциации, на котором в том числе обсуждался кадровый вопрос. После встречи Алишер Абдухашимович Абдуллаев, руководивший «Узэлтехсаноат» с 12 марта, покинул свой пост.

В конце мая президент Узбекистана подписал постановление, которым предприятия «Узэлтехсаноат» до 1 января 2022 года освобождены от уплаты таможенных пошлин за импорт сырья, материалов, комплектующих и оборудования, не производимые в стране. Кроме того, с 1 июля при госзакупках электротехнической и электробытовой продукции, в том числе стратегическими субъектами, по отношению к местным производителям применяется ценовая преференция до 20%. В Министерстве финансов поясняли, что ценовая преференция для членов ассоциации «Узэлтехсаноат» вводится, чтобы развивать местные компании.