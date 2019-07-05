В Ташкенте в среду в возрасте 77 лет скончалась баскетболистка Равиля Салимова, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Равиля Салимова родилась 8 августа 1941 года в Шурчинском районе Сурхандарьинской области. В составе сборной команды СССР дважды становилась чемпионом мира, четыре раза — чемпионкой Европы, также была удостоена золотой медали всемирной Универсиады. Кроме того, она дважды становилась лучшим бомбардиром команды во время чемпионатов и является первой двухметровой центровой в истории баскетбольной сборной СССР.

На клубном уровне играла за ташкентские команды «СКИФ» и «Мехнат». После завершения карьеры в профессиональном спорте Равиля Салимова преподавала в детских и юношеских спортивных школах республики.