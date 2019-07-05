МВД Узбекистана запустило сайт по приему видеофактов нарушений Правил дорожного движения. Отправив видеозапись, можно получить поощрение в размере 5% от минимальной зарплаты (на данный момент — 10,1 тысячи сумов) за счет суммы штрафа, взысканного с нарушителя.

Порядок приема видеозаписей и поощрения предоставивших их лиц был утвержден постановлением правительства Узбекистана в сентябре прошлого года.

С 1 июля записи с видеорегистраторов в автомобилях физических и юридических лиц приравнены к записям, произведенным специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видеофиксации, а также принимаются к рассмотрению в целях принятия процессуальных решений согласно Кодексу об административной ответственности.

Видеозаписи продолжительностью не более 120 секунд принимаются только с видеорегистратора (не смартфонов) и не позднее трех дней со дня фиксации нарушения.

В записи должны быть видны и четко различимы совершенное правонарушение, марка транспортного средства и государственный номер, дата и время совершенного правонарушения.

Для рассмотрения заявок, где зафиксировано нарушение правил остановки, необходимо предоставить два видеофайла (второе видео должно быть снято минимум через 10 минут после первого).

Категорически запрещено вносить изменения в видеозаписи. Измененные записи не рассматриваются, за исключением вырезанной в целях сокращения объема части, в которой непосредственно зафиксирован случай правонарушения.

Видеозапись должна быть рассмотрена административным инспектором ГСБДД в течение трех дней. Если по нарушению уже принято решение или заведено административное дело, то новое дело не заводится. Ответ заявителю должен быть направлен в течение 15 дней.

Разглашение сведений о лицах, предоставивших видеозаписи о нарушениях, запрещено.