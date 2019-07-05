Министерство юстиции и Антимонопольный комитет изучили решение хокимията Термеза о приостановлении работы маршрутных такси Damas, сообщили пресс-службы ведомств. Как отметили представители Антимонопольного комитета, посты о недовольстве водителей маршруток распространились ранее в социальных сетях.

Выяснилось, что постановлением хокимията Термеза от 13 июня «О мерах по дальнейшему совершенствованию транспортных услуг в городе Термезе» областному УКД ОВД УБДД было дано указание о приостановлении с 1 июля движения маршрутных такси Damas внутри города.

Решение хокимията Термеза противоречит требованиям четвертому и шестому статьи 12 закона Узбекистана «О конкуренции» (запрещение актов и действий органов государственного управления, органов государственной власти на местах и объединений юридических лиц, ограничивающих конкуренцию), заявил Антимонопольный комитет.

Кроме того, документ, принятый администрацией города, противоречит пункту 2 главы I Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, который предусматривает, что такие перевозки осуществляются при наличии соответствующей лицензии и договора на оказание услуг пассажирским транспортом на регулярных маршрутах, заключенного по результатам тендера.

Сейчас Антимонопольный комитет рассматривает дело об административном правонарушении, возбужденное по итогам изучения ситуации в отношении хокимията Термеза.

Отдел юстиции Термеза 4 июля внес представление в хокимият города в целях отмены неправомерного решения по маршруткам Damas в 10-дневный срок и принятия мер к виновным лицам.

Пресс-служба Минюста отметила, что проект решения ранее рассматривался отделом юстиции Термеза. Последний выдал заключение о необходимости согласовать проект с территориальными управлениями Торгово-промышленной палаты и Антимонопольного комитета, поскольку в проекте присутствуют нормы, препятствующие предпринимательской деятельности и нарушающие принципы законодательства о конкуренции.

Однако решение было принято хокимиятом Термеза без согласования с ведомствами и без получения положительного заключения отдела юстиции по итогам правовой экспертизы.