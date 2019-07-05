Для того, чтобы строить карьеру в корпорациях, где без ежедневного общения с иностранцами не обойтись, нужно свободно владеть английским языком. У всех желающих есть возможность подтянуть знания английского и начать с легкостью общаться в путешествиях или с коллегами по бизнесу.

Разговорный английский за 30 дней





City Education приготовил специальное предложение для тех, кто ходил на курсы английского языка, но все еще не умеет говорить. Образовательный центр запустил суперинтенсивный курс «Разговорный английский за 30 дней».

Преимущества курса:

письменная гарантия о том, что после окончания курса студенты будут свободно говорить на английском языке;

занятия шесть дней в неделю;

занятия по 6+1 часов;

для каждого ученика по четыре учителя;

каждые два часа перерыв на кофе-брейк;

дополнительные уроки в неограниченном количестве каждый день с 9:00 до 21:00;

уроки в виде multimedia и activity;

чувство погружения в англоязычную страну;

нет домашней работы;

походы, экскурсия по достопримечательностям и горам;

специальный сертификат для выпускников.

Основными уроками этого курса будут три вида speaking-занятий, каждый из которых длится по два часа с отдельными учителями. Чтобы укрепить знания, полученные на основном уроке, еще один учитель час будет дополнительно заниматься. На курс принимаются те, кто окончил минимальный уровень Elementary.

7 июля в 10:00 на первом этаже гостиницы Wyndham пройдет открытое пробное занятие от City Education.

Зарегистрироваться на пробное занятие можно по ссылке.

Количество мест ограничено.

IELTS за 30 дней





Образовательный центр City Education предлагает суперинтенсивный курс «IELTS за 30 дней». Он предназначен для тех, кто хочет получить высокий балл на экзамене IELTS в короткие сроки.

Преимущества курса:

занятия шесть дней в неделю;

основные занятия по 4+1 часов;

дополнительные уроки каждый день с 9:00 до 21:00;

каждые два часа перерыв на кофе-брейк;

нет домашней работы.

На курс будут приняты только те, кто готовился и сдавал экзамены по IELTS.

7 июля в 10:00 на первом этаже гостиницы Wyndham City Education проведет открытое пробное занятие.

Зарегистрироваться на пробный урок можно по ссылке.

Количество мест ограничено.

Английский язык за три месяца





Специалисты образовательного центра City Education разработали собственную интенсивную методику изучения английского языка за короткий срок — три месяца. На этом курсе можно с нуля подняться до уровня Intermediate.

Зарегистрироваться на пробный урок можно по ссылке.

Курсы английского языка для детей





City Education учит английскому языку с малых лет. Для того, чтобы ребенок развивался и смог быстро адаптироваться в современном обществе, ему необходимы знания английского языка. Кроме того, если дети начинают изучать иностранные языки с малых лет, то знания остаются на всю жизнь. Сам процесс усвоения материала происходит быстро и положительно влияет на интеллект ребенка в целом.

Поэтому в City Education есть специальные воскресные курсы для детей Sunday Kids. Урок длится четыре часа и все обучение производится в игровой форме. Дети не устают и воспринимают весь процесс обучения как развлечение, не замечая, как пролетает время. Родители тем временем могут отдохнуть, заняться полезными делами и уделить свободное время себе. Уже через небольшой промежуток времени они с удивлением будут наблюдать, как их малыши начинают без проблем понимать и разговаривать на английском.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−200−30−30

Адрес: Шайхонтаурский р-н, пр. Беруний, 41, здание «Узкоргазмасавдо», 2 этаж

Сайт: city.uz

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