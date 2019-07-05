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6-7 июля
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
13 лучших событий этих выходных в столице.
Новый Человек-паук, летняя вечеринка в Central Park, Международный Олимпийский день, Фестиваль турецкого мороженого, детские мастер-классы и другие интересные мероприятия.
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"Человек-паук: Вдали от дома"
Фантастика, боевик
Концерт группы Doмино в парке Anhor
Summer Party в Central Park
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Фестиваль турецкого мороженого
Шоу с голубями в Atlas Yunusobod
Международный олимпийский день
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Зоны отдыха Ташкентской области на лето 2019
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