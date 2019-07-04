Старший экономист Всемирного банка Эскендер Трушин представил доклад «Экономический рост и создание рабочих мест в Узбекистане», подготовленный Всемирным банком в 2018 году, на встрече с представителями бизнеса в Ташкенте. В докладе используются данные двух опросов крупных фирм в 2013—2017 годах и опроса малых предприятий в 2017 году. Предлагаем ознакомиться с основными моментами презентации доклада.

Зарплаты растут, когда растет производительность труда. Но не всегда

Начав с данных о средней зарплате в Узбекистане (225 долларов в среднем в 2018 году, без учета совместных предприятий и сельского хозяйства) и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), (например, 1356 долларов в Польше, 948 долларов в Литве, 422 долларов в Беларуси, 386 долларов в Армении), Эскендер Трушин подчеркнул, что разница в уровне производительности труда между странами как раз определяет разницу в зарплате.

Разница между ВВП на душу населения стран с низкими и высокими доходами фактически показывает разницу в производительности труда между странами. Для роста ВВП на душу населения (в Узбекистане — 1532 долларов в 2018 году в номинальном исчислении) нужны рост производительности труда и создание рабочих мест.

Очень быстрый рост средней реальной зарплаты в 2004—2011 годы (быстрее роста производительности труда), вероятно, негативно повлиял и на создание рабочих мест, и на занятость населения, в том числе в трудоёмких отраслях, предположил докладчик.

Рабочие места и их продуктивность — эти два показателя должны расти одновременно, а не меняться в противоположных направлениях, настаивает эксперт ВБ.

Эскендер Трушин отметил, что за последние 20 лет эти два показателя росли одновременно (а это самый желательный результат) в строительстве, химической и нефтехимической промышленности, торговле и ресторанном обслуживании, транспорте и связи.

Электроэнергетика, топливная и металлургическая отрасли создавали новые рабочие места, но их производительность труда снизилась.

В сельском хозяйстве, машиностроении, промстройматериалах, легкой, пищевой и обрабатывающей промышленности производительность труда росла, но рабочие места сокращались.

Средняя производительность труда в Узбекистане на 16% ниже по сравнению со странами с низкими-средними доходами и на 54% ниже, чем в странах с высокими-средними доходами на душу населения.

Эксперт ВБ перечислил некоторые специфические черты экономического развития Узбекистана:

Рост ВВП в Узбекистане за последние 20 лет был довольно быстрым — в среднем около 5% ежегодно, и 91% этого роста был связан с ростом производительности труда. При этом создание рабочих мест не успевало за темпами роста экономически активного населения в стране: было создано в среднем лишь 280 тысяч рабочих мест полной занятости (нетто) в среднем в год в период 2004—2016 годы и около 200 тысяч рабочих мест в год (нетто) в самые последние годы;

Это намного меньше, чем требуется только для обеспечения занятости выпускников различных учебных заведений (около 500 тысяч ежегодно), не говоря уже о других ищущих работу. То есть нужно, как минимум, удвоить темпы создания рабочих мест.

Рынок труда отмечен рядом негативных факторов: слабые стимулы к труду, несоответствие навыков, требуемых работодателями, и фактических навыков у ищущих работу; нехватка тренингов на предприятиях; высокая безработица среди молодежи и женщин; высокая доля экономически неактивного населения;

Высокий рост инвестиций в 1996—2016 годы (капитал в экономике увеличился в 18 раз в постоянных ценах, а капитал на одного занятого увеличился в 11,7 раза в постоянных ценах) частично компенсировал низкий рост совокупной производительности факторов производства (которая за вычетом межотраслевых переливов выросла лишь на 16,4% за 21 год) и снижение вклада межотраслевых переливов.

Инвестиции в постоянный капитал росли достаточно быстро, чтобы скомпенсировать невысокую отдачу на постоянный капитал (в постоянных ценах) и чтобы поддерживать рост производительности труда.

Создание рабочих мест в отраслях обрабатывающей промышленности оставалось огромной проблемой, особенно в пищевой, легкой, швейной и других трудоёмких отраслях. Многие работники ушли из сельского хозяйства и из обрабатывающей промышленности в отрасли услуг.

Эскендер Трушин привел факт: новые фирмы во всех странах создают больше рабочих мест (нетто), чем уже существующие старые фирмы. Если рассчитать плотность бизнеса в Узбекистане (число вновь открытых фирм в расчете на 1000 трудоспособного населения), то в среднем в 2006—2016 годы этот показатель составил 0,72 новых фирмы на 1000 трудоспособного населения. Этот показатель — один из самых низких среди всех стран СНГ, кроме Таджикистана (0,35 новых фирм), и на уровне половины от среднего показателя по СНГ (1,67 новых фирм)

Эксперт ВБ высказал гипотезу, что это произошло не в силу слабого предпринимательского духа населения, а по причине более высоких барьеров для ведения бизнеса и слабого распространения и поглощения в Узбекистане давно уже имеющихся в мире технологий.

Для ускорения роста экономики Узбекистана не надо тратить большие деньги, чтобы изобретать новые для всего мира технологии, уверен Эскендер Трушин. Приоритет в том, чтобы ускоренно и массово внедрять давно имеющиеся в мире технологии. «Вы будете удивлены, — сказал эксперт ВБ, — но давно существующие технологии, изобретенные в самом Узбекистане еще в советские времена, — тоже не внедряются в Узбекистане. Зато они внедряются в других странах».

Согласно опросу фирм в 2014 и 2017 годах, барьерами для внедрения технологий и инноваций являлись:

трудности доступа к банковским кредитам;

нехватка квалифицированных инженеров и рабочих;

доступ к сырью;

слабый внутренний рынок для окупаемости новых технологий;

нехватка информации о технологиях.

Узбекистан отстает в среднем на 16% по уровню производительности труда в обрабатывающей промышленности по сравнению со странами с примерно таким же ВВП на душу населения, но опережает эти страны на 57% по уровню средней зарплаты. Это ставит задачу ускорения роста производительности труда в Узбекистане.

Слайд из презентации. Нажмите для увеличения

Развитие конкурентоспособных отраслей

Узбекистан имеет конкурентные преимущества и перспективы в отраслях пищевой и легкой промышленности и некоторых отраслях химической и нефтехимической промышленности. Это видно из расчета показателя отношения добавленной стоимости к общей выручке, если издержки и выручку рассчитать по мировым ценам. Он довольно высокий по этим отраслям — и выше, чем тот же показатель, рассчитанный во внутренних ценах, утверждает Эскендер Трушин.

Отставание в производительности труда в обрабатывающей промышленности в Узбекистане, по сравнению с другими странами с такими же доходами на душу населения, можно сократить путем продвижения отраслей с четкими конкурентными преимуществами в международной торговле.

Многие трудоёмкие отрасли экономики Узбекистана уже конкурентоспособны на мировом рынке без госсубсидий и повышения импортных тарифов и могут быть полностью освобождены от госсобственности и госуправления, говорит экономист.

Но эти отрасли нуждаются в другой господдержке, которой сейчас мало, — в продвижении экспорта: помощь в получении сертификатов качества ISO (сейчас в Узбекистане получить такой сертификат на отдельные виды продукции стоит дорого);

создание тестовых лабораторий в Узбекистане, которые аккредитованы в ЕС и США (в Узбекистане их нет ни одной по состоянию на 2017 год, хотя в Кыргызстане их две);

регулярная доступная информация по новым технологиям для бизнеса;

кредитная и лизинговая поддержка по импорту новых технологий.

Барьеры для роста производительности труда

Эскендер Трушин охарактеризовал ещё одну кажущуюся парадоксальной ситуацию: средняя производительность труда в 5 отраслях обрабатывающей промышленности Узбекистана в 2 раза была выше в малых фирмах, чем в крупных в 2014 и 2016 годах, но по числу рабочих мест на единицу капитала в 2016 году крупные фирмы опережали малые.

Отвечая на вопрос, почему это так, эксперт сказал, что хотя малые фирмы более производительны и потенциально могут предложить более высокие зарплаты, кадры все же слабо перетекают в малые фирмы. Следует изучить причины, по которым многие кадры не перетекают из крупных фирм в малые фирмы.

Он также привёл данные опросов фирм в обрабатывающей промышленности, которые свидетельствуют о резервах повышения производительности труда:

31% времени руководства крупных фирм и 26% малых фирм терялся на различные непродуктивные бюрократические улаживания в госорганах (инспекциях, таможне, министерствах) вместо того, чтобы потратить это время на решение проблем повышения производительности труда на фирмах;

32% работников в крупных и 30% в малых фирмах отвлекались на сельхозработы и другие общественные работы вне фирмы в 2016 году;

23% крупных и 11% малых фирм считали, что местные органы власти просят о «дополнительных расходах» на общественные нужды от фирм без компенсации;

13% крупных и 7% малых фирм в 2016 году платили неофициальные взносы различным органам власти, чтобы решить производственные вопросы, и 8% крупных и 6% малых фирм знали заранее, сколько денег зарезервировать для местных органов власти для неофициальных платежей.

61% от общей продукции крупных фирм и 46% от общей продукции малых фирм являлся предметом централизованного распределения (сбыта) министерствами или промышленными ассоциациями отраслей в 2016 году, и эта часть продукции не распределялась самими фирмами или рынком.

Очевидно, что ситуация по отдельным пунктам могла измениться с тех пор, и это требует дальнейшего изучения.

Докладчик также рассказал о барьерах для создания рабочих мест в обрабатывающей промышленности (кроме проблем с конвертацией валюты, устраненных в сентябре 2017 года, и слишком высоких налогов, сниженных с января 2019 года):

нехватка сырья (в том числе перерывы снабжения и проблемы с качеством) по доступным ценам (не выше мировых);

нехватка квалифицированных кадров;

низкий спрос на выпускаемую продукцию (проблема сбыта);

нехватка доступа к кредитам (недостаточные объемы, высокие ставки);

нехватка квалифицированных HR-менеджеров по подбору кадров;

непривлекательные низкие зарплаты и социальные пакеты (медстраховка, транспорт, условия труда) на предприятиях;

нехватка доступного по ценам жилья, детсадов, школ для иногородних кадров.

Говоря о том, какие важнейшие изменения нужны для роста производительности, Эскендер Трушин назвал в том числе следующие:

1. Интегрировать малые и крупные фирмы в общие цепочки создания стоимости. Создать базу данных микро-, малых и крупных фирм по конкретным продуктам в каждой отрасли и объединить их всех под общую платформу, когда крупные фирмы заказывают малым фирмам производство каких-то компонентов и создают рабочие места (outsourcing).

Государство может помочь малым фирмам раздачей оборудования в лизинг или тренингами для работников и играть роль модератора между хорошо организованными крупными иностранными фирмами и местными микро- и малыми фирмами. Организовать «парки-кластеры» (цепочки фирм от сырья до готовой продукции, плюс филиалы НИИ, плюс филиалы вузов) во всех районных центрах в отраслях текстильной, швейной, пищевой, ювелирной, некоторых трудоемких отраслях машиностроения (велосипеды, мотоциклы, скутеры) и других отраслях, чтобы помочь экспортерам стать базами для экспорта трудоёмкой продукции и возможности занятости поблизости от мест жительства, предотвращая потенциальную миграцию в Ташкент и зарубеж, и эти «парки» будут генерировать доходы в местные бюджеты. Ввести НДС для малых предприятий, чтобы крупные предприятия продавали свою продукцию малым и включали их в свои цепочки стоимости.

2. Создать частные (или государственно-частные) советы (центры) распространения технологий и содействия экспорту. Такие советы (центры) должны создаваться частными фирмами или при частно-государственном партнерстве, но не государством. Их задача — прежде всего, помочь дехканским хозяйствам в плодоовощеводстве и животноводстве выбрать, взять в лизинг, закупить минизаводы по переработке сельхозпродукции и установить их прямо во дворах домохозяйств. Помочь микро- и малым фирмам в промышленности и сфере услуг и дехканским хозяйствам по продвижению продукции на экспорт, которые страдают от малого размера выпуска и им трудно быть замеченными потребителями на внутреннем и зарубежных рынках. Уже созданный Фонд содействия экспорту малых фирм — слишком маленький и слабый по знаниям и не может адекватно решать огромный набор таких задач в каждом районе.

3. Распространить тренинговые центры подготовки рабочих по типу KOICA и создать курсы топ-менеджеров. Нехватка квалифицированных менеджеров (на это указывает низкая производительность труда и неэффективное управление производством и сбытом) и рабочих наблюдается в каждой отрасли промышленности, особенно в трудоёмких.

4. Устранить узкие места инфраструктуры и улучшить логистику. Обеспечить бесперебойное снабжение электричеством, газом, водой, соединительными дорогами, складами, мультимодальными погрузочно-разгрузочными узлами во всех промузлах и свободных зонах (созданными по типу кластеров, с единой цепочкой от сырья до готовой продукции, а не просто множество случайных и не связанных между собой фирм в одном месте, как сейчас). Частые перебои в энергоснабжении портят машины, оборудование, сырье и материалы и ведут к потере продукции.

5. Обеспечить доступность сырья и кредита. Это важно для расширения производства и закупки новых технологий. Узбекские банки практикуют самый «легкий» путь снижения рисков — выдачу кредитов под залог имущества фирм, вместо анализа денежных потоков и окупаемости производства заемщиков-малых фирм. Банки могут быть заинтересованы в невозврате кредитов и банкротстве заемщиков, чтобы оставить у себя залог, стоимость которого намного выше, чем сумма выданного кредита. Здесь советы (центры) распространения технологий и содействия экспорту могли бы оказывать содействие в получении кредитов микро- и малым фирмами.

6. Содействовать повышению эффективности путем перетоков кадров и других ресурсов от низко- к высокопродуктивным фирмам и отраслям через создание конкуренции на рынке товаров и услуг. Демонополизация и усиление конкуренции воздействует на межфирменные и межотраслевые сдвиги, что приводит к росту эффективности и производительности труда и, таким образом, росту конкурентоспособности страны. Демонополизация экспорта и импорта в сельском хозяйстве, отраслях промышленности и услуг сильно поможет в этом деле.