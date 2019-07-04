3 июля в галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла презентация эксклюзивного продукта Национального банка ВЭД РУ — элитной карты Visa Infinite, которая выпускается впервые в республике.

Visa Infinite относится к высшей категории сегмента премиальных карт международной платежной системы и является наиболее престижной. Специально создана для удовлетворения потребностей требовательных клиентов. Карта обеспечивает высокий уровень привилегий и ее обладатель может рассчитывать на сервис высокого класса.





Эксклюзивные привилегии и возможности по карте Visa Infinite

Персональный консьерж. Эта услуга особенно необходима, если владельцы карты часто бывают за границей. Консьерж поможет полностью спланировать путешествие: забронирует билет или чартер, организует встречу в аэропорту и заселение в отель. Также с помощью данной услуги можно забронировать столик в ресторане, купить билет в театр, подобрать домашний персонал, организовать досуг, доставить цветы и подарки в любую точку мира. Служба консьержа работает по принципу «Все запросы рассматриваются, если они юридически корректны и выполнимы».

Программа Lounge Key дает доступ к более чем 1 тысяче бизнес-залов повышенного комфорта в аэропортах по всему миру, независимо от выбранной авиакомпании и класса авиабилета. Сюда также входит шесть бесплатных визитов в календарный год с картой Visa Infinite, а каждый последующий визит — 27 долларов США.





Сопровождение в аэропортах по всему миру. Услуга доступна в 270 аэропортах и заключается в персональном сопровождении пассажиров от трапа самолета до выхода из аэропорта. В услугу также включена организация быстрого прохождения паспортного, таможенного и визового контроля, а также комфортного размещения в аэропорту на время ожидания рейса.

Visa Luxury Hotels Collection — это коллекция из более 900 эксклюзивных отелей по всему миру, остановиться в которых можно только имея особый статус или по приглашению.

Программа премиальных предложений. Держатели Visa Infinite получают особые привилегии, в том числе скидки, подарки, повышение класса обслуживания в более чем 20 тысячах торговых предприятий-партнеров программы специальных предложений Visa.





Глобальная служба поддержки клиентов. Содействие в экстренных ситуациях, где бы ни находился клиент:

услуги справочной службы;

мгновенная блокировка утерянной или украденной карточки;

срочный выпуск карточки взамен утраченной и выдача наличных.

Медицинская и юридическая справочная служба — информация о необходимых вакцинациях и требованиях для оформления визы, адреса юридических служб и многое другое.

Защита покупок и продленная гарантия: компенсация стоимости покупки или ее ремонта в случае повреждения, уничтожения или кражи купленных товаров в течение первых 90 дней с момента приобретения. А также предоставление гарантии на 24 месяца в дополнение к той, что установил производитель.

Полное страхование на время путешествий. Владелец Visa Infinite и пять членов его семьи застрахованы по всем видам рисков за рубежом на сумму до 1 млн долларов США.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−148−00−10

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