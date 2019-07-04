4 июля на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (КВН) в Баку Узбекистан представил отчеты о сохранности объектов «Исторический центр Бухары» и «Самарканд — перекресток культур», входящих в Список всемирного наследия. Делегацию Узбекистана на сессии возглавляет заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Как сообщил вице-премьер в Facebook, в принятых на основе отчетов решениях КВН приветствует меры руководства Узбекистана по защите объектов всемирного наследия, в том числе правительственное решение о моратории на проведение строительных работ в исторических городах.

В резолюции по Бухаре ЮНЕСКО с удовлетворением отмечает факт создания Руководящего комитета по объекту всемирного наследия и Межведомственной целевой группы для решения возникающих проблем.

«Узбекской стороной проделана значительная работа по исполнению рекомендаций Центра всемирного наследия и ИКОМОС по Бухаре. В частности, совместно с международными экспертами составлена необходимая документация по сохранению города, которая будет представлена в ЮНЕСКО в ближайшее время», — сообщил вице-премьер.

В резолюции по Самарканду КВН обязал Центр всемирного наследия и ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) на «приоритетной основе» рассмотреть проекты узбекской стороны по развитию инфраструктуры для предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году. Это должно обеспечить ускоренное рассмотрение будущих планов по развитию города, которые в настоящее время готовятся совместно с международными экспертами.

Азиз Абдухакимов подчеркнул, что в резолюцию нет каких-либо положений о включении Самарканда в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

В преддверии сессии КВН ЮНЕСКО выражал озабоченность (документ) в связи с планами властей Узбекистана по ускоренному строительству и реконструкции объектов инфраструктуры и туризма к саммиту ШОС, а также реализации проекта туристической зоны Samarkand City. Ограниченность информации о планируемых проектах и отсутствия надлежащих руководящих принципов представляют угрозу для выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия, говорилось в документе.

В то же время комитет приветствовал разработку проекта нового плана дорожного движения в городе, в котором делается акцент на расширение пешеходных зон в историческом центре и строительство новых дорог за его пределами. План 2004 года предусматривал строительство новой дороги через исторический центр.

Ранее на этой же сессии было принято решение оставить Шахрисабз в Списке объектов всемирного наследия, находящегося под угрозой. Узбекистан обязался в двухлетний срок разработать проект плана регенерации города.