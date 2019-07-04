Мексиканская фехтовальщица Паола Плиего решила выступать за Узбекистан из-за коррупции спортивных властей Мексики в коррупции, сообщили испанские и мексиканские СМИ со ссылкой на письмо спортсменки, опубликованное в соцсетях.





На официальном сайте Международной федерации фехтования в профиле Паолы Плиего появился флаг Узбекистана.

Федерация фехтования Мексики под руководством Хорхе Кастро не допускала саблистку к международным соревнованиями в течение последних трех лет, несмотря на то, что она занимала первое место в мировом рейтинге среди молодежи. Она пропустила чемпионаты мира, Центральноамериканские и Панамериканские игры.

За три дня до поездки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро Паола Плиего получила сообщение о провале допинг-теста (у нее якобы обнаружили модафинил — психостимулятор для лечения сонливости). В ходе перепроверки пробы «B» через месяц выяснилось, что в ее анализах не было запрещенных средств.

Работа лаборатории при Национальной комиссии по физической культуре и спорту Мексики, где проводился первый тест, впоследствии была приостановлена.

Фото: sopitas.com.

«Независимо от моих усилий и результатов, я стала жертвой коррупции спортивных лидеров и их личных интересов, которые неоправданно отобрали у меня возможность представлять нашу страну. Они пытались повлиять на мою карьеру, запятнать мое имя. А это именно те люди, которые, как предполагается, должны защищать и поддерживать нас», — говорится в ее письме.

Спортсменка раскритиковала двух последних министров спорта Альфредо Кастильо и Ане Геваре, а также президента Олимпийского комитета Карлоса Падилью, который обещал включить ее в финальный список участников Центральноамериканских игр, но не сделал этого.

24-летняя саблистка приняла решение выступать за Узбекистан, чтобы гарантировать себе участие на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как сообщает ESPN, Паола Плиего представит Узбекистан на чемпионате мира-2019 в венгерском Будапеште, который пройдет с 15 по 23 июля.

Паола Плиего — двукратная чемпионка мира среди юниоров (2013−2014 годы). На Панамериканских играх-2015 она выиграла «бронзу» в индивидуальных состязаниях и «серебро» с командой.

Летом прошлого года российская велогонщица Ольга Забелинская также сменила спортивное гражданство на Узбекистан из-за разногласий со спортивным руководством страны и нежелания пропускать Олимпиаду-2020.