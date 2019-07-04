Специально для всех поклонников бренда Ermenegildo Zegna запускает Crazy Summer Weekend.
Только три дня — 5, 6 и 7 июля — итальянский бутик люксового бренда Ermenegildo Zegna в Ташкенте проведет «ликвидацию» модных коллекций. В разгар сезона скидки до -80%.
Только в эти дни для всех посетителей бутик Ermenegildo Zegna будет работать с 9:00 до 23:00.
В бутике ждут всех, кто хочет внести в свой гардероб уникальность и эксклюзивность по-итальянски.
Ermenegildo Zegna — бренд с вековой историей.
Телефон: (+998) 71−241−99−22
Aдрес: ул. Навои, 9
Сайт: zegna.com
Facebook: fb.com/zegna.tashkent
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