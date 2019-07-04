28 июня в торжественной обстановке прошла презентация концепции «Город в городе», которая была впервые реализована в Узбекистане. Название говорит само за себя — на территории резиденции расположено 11 жилых домов и вся необходимая инфраструктура: британская школа и детский сад Cambridge International School, торговый комплекс, аптека, фитнес-центр, пекарня и другие объекты.

Удобное расположение ЖК Cambridge Residence позволяет добраться в любую точку города в течение 10−15 минут. Дополнительную привлекательность новому жилью придают удобные транспортные развязки и качественная инфраструктура района, близость объектов культурного наследия, гармоничное сосуществование современной и исторической архитектуры.





В 11 пятиэтажных домах жилого комплекса расположены 2-, 3- и 4-комнатные квартиры площадью 62 кв. м, 84 и 110 кв. м, 132 кв. м соответственно. Всего их 220 — с безупречной планировкой и высокими потолками.

Дома возведены с использованием высокотехнологичных и экологичных материалов европейского качества, с акцентом на сейсмо- и огнестойкость, прочность и качество конструкции. В свободных от машин уютных двориках обеспечена полная безопасность для малышей и подростков. Им есть чем занять себя на четырех игровых площадках, оборудованных безопасным инвентарем и покрытием по современным стандартам. А после напряженного рабочего дня жители городка смогут насладиться вечерней прохладой на зеленой аллее в тени заботливо сохраненных деревьев и высаженных декоративных растений.





На церемонии открытия Cambridge Residence основатель и руководитель Murad Buildings Мурад Назаров лично встречал первых жильцов, партнеров и друзей компании. После приветственной речи была торжественно разрезана красная лента. Желающим демонстрировали готовые варианты квартир, оснащенных по последнему слову современного дизайна.

Не обошлось и без угощений: прекрасные модели провожали гостей к фуршетным столикам. Запоминающимся вечер оказался и для маленьких гостей, которых познавательными конкурсами и играми развлекали веселые аниматоры. Общую праздничную атмосферу, царившую на мероприятии, поддерживали очаровательная ведущая Дильдар Исламова и симфонический оркестр Узбекистана.





«Мы придерживались концепции „Город в городе“. Это предполагает, помимо возведения жилых домов, организацию нужных и полезных локаций для всей семьи на одной территории. Каждый горожанин, проживающий в многоэтажке, нуждается не только в надежном и комфортном жилье, но и в доступной инфраструктуре. Удобно, когда неподалеку детский сад и школа для детей, магазины, рестораны, кафе, фитнес-центры и так далее. И первым проектом, который соответствует всем вышеперечисленным требованиям, стал жилой комплекс Cambridge Residence, а одним из первых девелоперов в этом направлении выступила компания Murad Buildings», — сказал Мурад Назаров, основатель и руководитель компании Murad Buildings.

Все возможности и удобства Cambridge Residence стоит увидеть воочию, посетив офис продаж, расположенный в самом комплексе. Менеджер компании встретит посетителей и ознакомит с расположением объектов и домов резиденции. Всю территорию комплекса желающие могут осмотреть на гольф-карах. Сопровождающие менеджеры продемонстрируют шоурумы и все варианты планировок квартир, расскажут о выгодных условиях покупки.





Приобрести квартиру в Cambridge Residence можно со скидкой 25%, с рассрочкой на 36 месяцев или по ипотечному кредиту через любые банки Узбекистана.

Для того, чтобы совершить экскурсию по Cambridge Residence можно позвонить по телефону: (+998) 71- 200−88−22 или посетить офис продаж.

Офис продаж работает с 09:00 до 19:00 без выходных и обеденного перерыва.

Murad Buildings — одна из ведущих и быстро развивающихся девелоперских компаний с 15-летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание эксклюзивных жилых комплексов, отличающихся своей инновационностью, смарт-подходом и высоким качеством. Основная задача компании заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

Murad Buildings

Адрес: ул. Ойбека, 38а, БЦ Avalon, 1 этаж

Телефон: (+998) 71−200−88−22

E-mail: info@mbc.uz

ЖК Cambridge Residence

Адрес: Алмазарский р-н, пересечение улиц МКАД и Шимолий Олмазар

Телефон: (+998) 71−200−88−22

E-mail: info@mbc.uz

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