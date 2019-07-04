Сборная команда параатлетов Узбекистана завоевала 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета в Тунисе. Соревнования проходила с 24 июня по 1 июля. В турнире участвовали 344 спортсмена из 43 стран, сообщила пресс-служба Национальной паралимпийской ассоциации.

Золотые медали в копилку сборной принесли Дониёр Ахмедов — бег на 100 и 200 м, Мохигул Хамдамова — броски диска и копья, Омад Хасанов — прыжки в высоту, Бекжон Чеваров — прыжки в длину. Серебряные медали завоевали Маъруф Муродуллаев — бег на 400 и 1500 м; Мохигул Хамдамова — метание ядра, бронзовую медаль получила Шахноза Адхамова — прыжки в длину.

По итогам соревнований спортсмены Узбекистана получили право на участие в ноябрьском чемпионате мира в Объединенных Арабских Эмиратах, где будут разыгрываться путевки на Паралимпийские игры в Токио-2020.

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