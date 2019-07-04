3 июля посол Южной Кореи Кан Чжэ Квон посетил завод Artel по производству холодильников. Целью визита почетного гостя являлось изучение процессов производства холодильников Artel и Samsung, а также ознакомление с деятельностью сервисного центра и отдела логистики.





Компания Artel уже много лет плодотворно сотрудничает с одной из ведущих южнокорейских компаний Samsung. Artel производит не только холодильники марки Samsung, но и широкий ассортимент телевизоров, пылесосов, микроволновых печей и стиральных машин.





Производство продукции Samsung на заводах Artel глубоко локализовано и осуществляется с математической точностью.





Посол Южной Кореи Кан Чжэ Квон изучил завод Artel с большим интересом, а точность производственных процессов произвела на почетного гостя глубокое впечатление. Отдел логистики при Artel был удостоен отдельной похвалы и высоко оценен высокопоставленным гостем.





Интерес таких гостей, как посол Южной Кореи Кан Чжэ Квон к производству бытовой техники и электроники в Узбекистане свидетельствует о том, что качество производства высокотехнологичной продукции в республике развивается стремительными темпами.





Компания Artel намерена поднять планку качества производимой в Узбекистане техники на новый уровень.

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