Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана 2 июля приняли во втором и третьем чтениях проект закона «Об использовании атомной энергии в мирных целях», сообщила пресс-служба Агентства «Узатом».

Задача закона — создание правовых основ для функционирования государственных институтов в сфере атомной энергетики, а также введение в законодательство механизмов обеспечения безопасности при использовании атомной энергии.

Законопроект содержит принципы при использовании атомной энергии:

приоритет защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

обеспечение безопасности;

доступность информации;

запрет на производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств.

При подготовке законопроекта изучен опыт стран, успешно использующих атомную энергетику: США, Франция, Китай, Япония, Россия, Южная Корея, Индия, Канада, Украина, Великобритания, Швеция, Чехия, Бельгия, Швейцария, Финляндия, Венгрия, Словакия, Аргентина и Бразилия.

Законопроект прошел первое чтение в марте, в ходе второго чтения в июне депутаты Законодательной палаты рекомендовали уточнить права, обязанности и полномочия органов государственного управления, а также устранить отсылочные нормы.

Для внесения в законопроект норм прямого действия была сформирована рабочая группа, которая доработала законопроект с учетом рекомендаций.