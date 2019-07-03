Xalq Bank совместно с Texnomart выпустил кобрендинговые карты рассрочки. Владелец этой карты может приобрести любую технику в рассрочку со скидкой 25% и без первоначального взноса во всех филиалах Texnomart.

Рассрочка оформляется сроком на шесть месяцев. Человек, имеющий постоянное место работы, может оформить карту в любом филиале банка Xalq Bank.

Преимущества карты рассрочки Xalq Bank и Texnomart:

рассрочка на все: карта действует на все товары сети магазинов Texnomart;

экономия 25%: в отличии от обычной цены рассрочки, владельцам карты предоставляется 25% скидка при покупке;

рассрочка без первоначального взноса;

максимальный лимит карты рассрочки 20 млн сумов.

Как оформить карту

Для оформления карты потребуется:

только паспорт при условии, что у заявителя есть карта Xalq Bank;

паспорт и справка о доходах, если заявитель не является клиентом Xalq Bank.

Рассмотрение занимает от одного до трех банковских дней. А для выпуска карты нужно единовременно оплатить всего 30,5 тысяч сумов. После этого картой можно пользоваться во всех филиалах Texnomart.

Единый контактный центр Texnomart: (+998) 78−129−20−00

Интернет-магазин: texnomart.uz

Telegram-канал: t.me/texnomart

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