На заседании ЮНЕСКО по вопросам всемирного наследия принято решение оставить Шахрисабз в Списке объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой, сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма. В работе мероприятия участвует делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Азизом Абдухакимовым.

В решении ЮНЕСКО приветствуются меры страны по защите объектов всемирного наследия, в том числе принятие правительственного постановления о приостановке всех строительных работ в исторических городах. Решение содержит рекомендации по дальнейшему развитию Шахрисабза.

Узбекистан обязался в двухлетний срок разработать проект плана регенерации города, говорится в сообщении.

Исторический центр Шахрисабза, возраст которого превышает 2000 лет, был включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. В центре города расположены архитектурные памятники и древние кварталы, которые относятся к времени правления Амира Темура и темуридов в XIV—XV вв. еках.

В Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, Шахрисабз попал в 2016 году. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО выразил обеспокоенность «разрушением зданий в центре средневековых кварталов объекта Всемирного наследия и строительством современных объектов, включая гостиницы и другие здания, которые повлекли необратимые изменения во внешнем облике исторического Шахрисабза».

В 2018 году одним из вопросов на повестке сессии комитета было исключение исторического центра Шахрисабза из Списка объектов Всемирного наследия, однако город удалось отстоять.

В ходе сессии Комитета Всемирного наследия в этом году рассматриваются также отчеты Узбекистана, связанные с сохранением культурного наследия в Самарканде и Бухаре. За несколько дней до сессии комитет выпустил заявление, в котором говорится, что в Самарканде ведется строительство жилых домов, гостиниц и других зданий в исторической части города и буферной зоне, что может привести к разрушению памятников, представляющих культурную ценность. Город также может быть внесен в Список объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой. Этот вопрос будет принято на текущей сессии комитета.