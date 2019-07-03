Ряд ключевых сотрудников Генеральной прокуратуры Узбекистана освобожден от должности, сообщила пресс-служба ведомства.

21 июня на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса президент Шавкат Мирзиёев заявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генпрокурора Отабека Муродова. Новому генпрокурору Нигматилле Юлдашеву была поставлена задача сломать «коррумпированную систему органов прокуратуры».

Глава государства также сказал, что в течение шести месяцев Нигматилла Юлдашева должен представить результаты. «Может быть, сокращение прокуратуры. Возможно, часть полномочий передадут Министерству юстиции, как это делается в зарубежных странах», — отметил тогда президент.

Новые назначения





Начальником Управления по обеспечению внутренней безопасности Генпрокуратуры вместо уволенного Нажимаддина Джоламанова стал Нодирбек Нуъманович Бойтемиров (1973 г. р.). Он окончил Ташкентский государственный юридический университет (1995). В органах прокуратуры работает с 1995 года. Ранее был начальником инспекции по обеспечению внутренней безопасности, первым заместителем прокурора Хорезмской области. До нынешнего назначения занимал должность начальника отдела департамента Сената.





На посту начальника Управления кадров Генпрокуратуры Жахонгира Мирсафаева сменил Садыкжон Рахимович Назаров (1961 г. р.). Он окончил Ташкентский государственный юридический университет (1985). В органах прокуратуры работает с 1992 года, начав с должности помощника прокурора Сырдарьинского района. Работал прокурором Шараф-Рашидовского района Джизакской области, Хавастского, Сардобинского, Сайхунабадского районов Сырдарьинской области. Занимал различные должности в системе Генеральной прокуратуры и прокуратуры Сырдарьинской области. До нового назначения работал прокурором отдела по обеспечению полномочий прокурора в гражданском судопроизводстве прокуратуры Сырдарьинской области.





Начальником Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства вместо Рустама Хайитова стал Шавкатжон Жураевич Рахимов (1968 г. р.). Он окончил Ташкентский государственный юридический университет (1994). В органах прокуратуры начал работу с должности следователя прокуратуры Нарынского района Наманганской области. Занимал посты прокурора Туракурганского района, начальник отдела прокуратуры Наманганской области, старшего прокурора управления Генпрокуратуры. До назначения работал заместителем начальника Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генпрокуратуры.





Начальником Управления по надзору за исполнением законодательства в органах внутренних дел Генпрокуратуры вместо Бахрома Тоштемирова назначен Содикжон Алижонович Бердиалиев (1976 г. р.). Он окончил Ташкентский государственный юридический университет (2000) и Академию государственного управления при президенте (2012). Карьеру в органах прокуратуры начал в качестве стажера в прокуратуре Андижана. Занимал должность прокурора Андижана, заместителя прокурора Ташкентской области, первого заместителя прокуратуры Ташкента. До назначения работал заместителем директора Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре.

По данным источников «Газеты.uz» в правоохранительных службах, должности также покинули начальник Международно-правового управления Олим Набиев, начальник Управления по расследованию особо тяжких преступлений Шохмухаммадбек Мухаммеджанов, начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова, а также прокурор Наманганской области Рашид Рахматов (назначенный в марте) и еще ряд сотрудников.