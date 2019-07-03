Министерство юстиции Узбекистана начало изучение в женской колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области, где содержится Гульнара Каримова. Об этом сообщил Telegram-канал «Правовая информация» Минюста.

Изучения начато в связи с сообщениями интернет-ресурсов и в социальных сетях, касающихся условий содержания осужденной, отбывающей наказание в соответствии с решением суда, говорится в сообщении.

Минюст призвал СМИ и пользователей соцсетей «не распространять различную необоснованную информацию по данному вопросу». Министерство обещает предоставить информацию по результатам изучения.

Во вторник дочь Гульнары Каримовой Иман написала в Instagram, что ее мать в колонии «не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением», оказываемым начальницей колонии.

Иман Каримова утверждает, что из-за опасений о состоянии ее матери суд в Швейцарии задерживает возврат средств со счетов Гульнары Каримовой.