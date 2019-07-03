Министерство юстиции Узбекистана начало изучение в женской колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области, где содержится Гульнара Каримова. Об этом сообщил Telegram-канал «Правовая информация» Минюста.
Изучения начато в связи с сообщениями интернет-ресурсов и в социальных сетях, касающихся условий содержания осужденной, отбывающей наказание в соответствии с решением суда, говорится в сообщении.
Минюст призвал СМИ и пользователей соцсетей «не распространять различную необоснованную информацию по данному вопросу». Министерство обещает предоставить информацию по результатам изучения.
Во вторник дочь Гульнары Каримовой Иман написала в Instagram, что ее мать в колонии «не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением», оказываемым начальницей колонии.
Иман Каримова утверждает, что из-за опасений о состоянии ее матери суд в Швейцарии задерживает возврат средств со счетов Гульнары Каримовой.
Bul Kud
а почему в статье фото Гульноры старое? что за корреспонденты такие ленивые, где наши узбекские папараци? съездили бы в колонию сфотографировали как она в робе на утренней поверке — а так халтура какая то
Венера Маликова
А моё обращение касательно взысканий из заработной платы осуждённых к исправительным работам Минюст не удосужился рассмотреть, переправил в нижестоящую инстанцию, та в свою нижестоящую, а третья не нашла что ответить. Хотя я лично в Минюст с их же приказами и правилами приходила и их сотрудник не смог разъяснить мне их же документы. Давайте в Минюсте тоже проведём проверку на профпригодность. Вдруг там тоже треть не соответствует занимаемым должностям. А про Гульнару уже реально дали бы сделать репортаж журналистам. Ведь не успокоятся люди, всё равно будут писать. Так покажите как на самом деле обстоят дела. Пусть интервью даст в прямом эфире без вырезок. Если всё нормально, то чего скрывать?