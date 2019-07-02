Председатель правления «Узбекнефтегаза» Баходиржон Сидиков на брифинге Министерства энергетики в пятницу рассказал, как компания борется с коррупцией в системе закупок в нефтегазовой сфере.

В недавнем выступлении в Сенате президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о коррупции в нефтегазовой сфере: «За 20 лет 50% всех проектов в нефтегазовой сфере были со взятками. За Сургильский нефтегазовый проект (Устюртский газохимический комплекс на базе месторождения Сургиль — ред.) один чиновник получил 80 млн долларов! 80 млн! Кто будет думать о народе?!» — сказал тогда глава государства.

«Надо признать, что очень большая коррупция существовала в системе закупок в нефтегазовой сфере. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что система закупок „Узбекнефтегаза“ прозрачная. В первую очередь, мы обеспечили это путем централизации закупок через наше предприятие „Нефтегазинвест“, которое обеспечивает широкое освещение всех проводимых конкурсов, тендеров на сайтах, СМИ. Постоянный контроль по всем закупкам [выше] 50 тысяч долларов ведется со стороны моего первого заместителя», — отметил Баходиржон Сидиков.

По его словам, на местах могут встречаться определенные махинации при закупках, но это касается закупок стоимостью меньше 50 тысяч долларов. Все контракты выше 50 тысяч долларов — централизованы.

«Самая большая проблема в том, что у нас менталитет так сложился, что любой конкурс связан с коррупцией. Даже по тем конкурсам, которые мы проводили, были случаи, когда компания и так выигрывает по всем параметрам, но она приходила и предлагала взятку. Это те факты, которые, к сожалению, существуют и которые мы хотим исключить или исправить», — заявил глава «Узбекнефтегаза».

Баходиржон Сидиков подчеркнул, что предприятия, предлагающие взятки, несмотря на лучшие предложения, снимаются с конкурса, а тендеры отменяются.

«Происходят ситуации, когда мы приостанавливаем тендер, заново его объявляем и не допускаем к участию те компании, которые проявляют малейшие элементы коррупции», — сказал он.