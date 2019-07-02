Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение займа Международной ассоциации развития (МАР — структура в составе ВБ) в размере 50 млн долларов на реализацию проекта «Укрепление системы социальной защиты», сообщила пресс-служба представительства банка в Узбекистана.

В процессе реализации проекта будет создан единый реестр лиц, имеющих право на получение пособия. Он поможет обеспечить охват программами социальной защиты малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения, испытывающих негативное влияние растущих цен на товары первой необходимости и коммунальные услуги.

Проект поможет улучшить мероприятия государства, направленные на поддержку занятости среди граждан, вынужденных сменить работу в результате экономической трансформации в стране. Они включат, например, курсы по развитию предпринимательских навыков, субсидирование профессионально-технического обучения и субсидирование заработной платы в частном секторе.

Проект расширит возможности центров содействия занятости по предоставлению более качественных услуг лицам, ищущим работу. Он также улучшит доступность данных о ситуации на рынке труда. Для этого будет создана информационная система под управлением Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Всемирный банк оказывает поддержку Узбекистану в реализации 23 проектов на сумму более 4,1 млрд долларов, а также предоставляет аналитические и консультационные услуги правительству страны.