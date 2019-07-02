Служба внутреннего аудита Министерства дошкольного образования (МДО) в 2018 году выявила 1059 детей, посещающих дошкольные образовательные организации (ДОО) без направления. В первом квартале 2019 года этот показатель составил 373 ребенка, включая воспитанников, не достигших трехлетнего возраста, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МДО.

Случаи незаконного посещения ДОО вызваны преимущественно нехваткой мест, и министерство работает над открытием новых ДОО и внедрением альтернативных форм дошкольного образования.

«Пока эта проблема полностью не решена, мы просим родителей ставить на первое место безопасность своих детей, — призвал начальник службы внутреннего аудита, финансового и правового контроля МДО Дильшод Норматов. — Помните, что администрация и педагоги ДОО не несут ответственности за неоформленных воспитанников».

Он сообщил, что зимой аудиторы МДО находили неучтенных детей в холодных залах и кладовых, беседках во дворе. Иногда на детях не было теплой верхней одежды, так как их выводили из группы второпях.

Неучтенных воспитанников также прятали в недостроенном здании. В частности, при проверке ДОО №58 в Самарканде 60 детей были обнаружены аудиторами в строящемся здании возле дошкольного учреждения.

Незаконное посещение ДОО ухудшает и условия содержания остальных воспитанников, считают в министерстве.

«Работники кухни получают продукты, исходя из официальной численности групп. На каждого ребенка… выделяется определенное количество мяса, круп, молока. Образно говоря, продуктов выделяется на 30 воспитанников, а готовая еда делится на 35 порций. В итоге все дети в группе недополучают необходимый для развития объем питательных веществ», — добавил Дильшод Норматов.

В министерство отмечают, что плата за неоформленных детей поступает заведующим ДОО, что усиливает коррупционный фактор в стране.

Для решения вопроса неучтенных детей МДО продолжает работу над увеличением количества мест в дошкольных образовательных организациях.

На I квартал 2019 года в Узбекистане функционируют 8000 ДОО, таким образом, охват детей дошкольным образованием достиг 38,1% против 27,7% в 2017 году.