29 июня в Ташкенте открылся официальный бутик итальянского бренда женской одежды и аксессуаров Max Mara.





Концепция нового модного пространства полностью соответствует стандартам бренда во всем мире. Это прослеживается как в интерьере и атмосфере, так и в мерчендайзинге и философии, которую консультанты бутика будут транслировать покупателям.





Гостей ивента ждали изысканный фуршет и музыкальные сеты от DJ Kyamran Silence. После церемонии разрезания красной ленточки бутик встретил первых покупательниц, интересовавшихся коллекциями Max Mara сезонов весна-лето 2019 и осень-зима 2019−2020.





Что ждет поклонниц Max Mara в Ташкенте? Отличный сервис, атмосфера премиального шопинга и главное — одежда и аксессуары любимого бренда. Это будут точно такие же селекции, которые можно встретить во всех бутиках бренда по всему миру.





Адрес: ул. Зарафшан, 17

Телефон: (+998) 71−232−15−74

Сайт: maxmara.com

Instagram: @maxmara.tashkent

Facebook: fb.com/Max Mara Tashkent

На правах рекламы.