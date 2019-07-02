Узбекистан выделит 45 млн долларов на строительство линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» протяженностью почти 200 км и общей стоимостью 110 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой в северной провинции Балх в понедельник, сообщило издание TOLOnews.

Стороны также обсудили экономические отношения между странами.

Премьер Абдулла Арипов подчеркнул, что Узбекистан готов тесно сотрудничать с Афганистаном в сельском хозяйстве, торговле, энергетике и железных перевозках.

Глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла заверил, что Афганистан продолжит усилия по сбалансированию двусторонней торговой деятельности.

Он отметил, что страна стремится создать больше возможностей для узбекских инвесторов, и выразил надежду, что такие же условия предоставляются афганским инвесторам в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Афганистан заключат контракт на поставку электроэнергии по строящейся линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» на 10 лет по принципу «бери или плати». Этот принцип является одним из условий Азиатского банка развития по финансированию проекта и заключается в том, что если потребность Афганистана в поставках электроэнергии из Сурхандарьи иссякнет, страна обязуется все равно расплатиться по контракту.

Узбекистан принимает активное участие в мирных инициативах по Афганистану, в том числе экономических, поскольку считает установление мира в соседнем южном государстве залогом успешного развития всех стран региона.