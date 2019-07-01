Второй этап инженерно-изыскательских работ по строительству атомной электростанции в Узбекистане начался 29 июня на территории у озера Тузкан, выбранной приоритетной площадкой для размещения АЭС, сообщила пресс-служба агентства «Узатом».

Специалисты российского предприятия «Aтомстройэкспорт» проведут геофизические и сейсмологические работы на этой территории. Результаты изысканий будут изучены, на их основе продолжится разработка технического проекта атомной электростанции.

Напомним, в середине мая Министерство энергетики Узбекистана подписало с госкорпорацией «Росатомом» «дорожную карту» по реализации второго этапа строительства АЭС, который включает в себя этапы подготовки и согласования контрактов по реализации проекта. Контракт на строительство АЭС между Узбекистаном и Россий может быть заключен до конца 2019 года.